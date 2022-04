COLUMN. Goedele Liekens over flirten: “Fluiten op straat? Ik heupwieg nog eens. Maar kwijl niet in mijn gezicht”

“Als vrouw is het nooit moeilijk om seks te vinden, toch?” Goedele Liekens over leven (na kanker) én liefde

Ze presenteert ‘The Bachelor’, zetelt in het parlement en thuis vangt ze Oekraïense vluchtelingen op. Goedele Liekens (59) is weer helemaal de bezige bij die ze altijd geweest is. Na een zware periode waarin ze tegen huidkanker vocht, probeert ze de draad weer op te pikken. Nu enkel nog de liefde vinden, toch? “Je zal me nooit horen zeggen dat ik liever alleen ben. Maar ik kán het wel goed.”

