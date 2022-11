COLUMN. Goedele Liekens over één slechte gewoonte die partners moeten afleren. “Het creëert afstand”

COLUMN. Goedele Liekens weegt populaire nieuwe relatie­vorm af. “Niet zó anders dan monogamie”

Traditionele relaties blijken niet meer het summum, merkt seksuologe Goedele Liekens. “Het is een feit dat zowat de helft van alle monogame koppels ooit al is vreemdgegaan”, schrijft ze. Geen wonder dat een nieuwe, vrijere relatievorm aan populariteit wint in ons land. En die heeft mooie kantjes, vindt la Liekens, maar komt óók met heel scherpe randjes, waarschuwt ze. “Het is niet voor iedereen weggelegd, maar belangrijk is dat we weten dat het kán.”

