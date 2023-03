COLUMN. Goedele Liekens over een pauze nemen in je relatie. “Deze koppels overleven het”

COLUMN. Goedele Liekens verklapt 3 alarmsigna­len bij een eenrich­tings­re­la­tie. “Dit is een toxische situatie”

Zeg je vaak sorry? Regel jij de meeste dates? Ben je onzeker over jouw relatiestatus? Dat zijn enkele alarmsignalen dat jij, als enige, moeite doet in de relatie. Een totaal foute balans, aldus Goedele Liekens. Want liefde is géén eenrichtingsverkeer, benadrukt de seksuologe deze week in haar column. Ze legt uit hoe je de boel nog kan redden en hoe je de toxische situatie herkent. “Wie constant onzeker is, zal nooit iemand vinden die écht bij hen past.”