COLUMN. Goedele Liekens over de gewoonte die partners beter afleren. “Vooral wij, vrouwen, zijn er kampioen in”

6 liefdes­tips van beroemde relatiethe­ra­peu­te Esther Perel, geridderd door ons land: “Zorgzaam zijn is een sekskiller”

Relatietherapeute Esther Perel (64) woont en werkt al dertig jaar in New York, maar de iconische ‘liefdesdokter’ heeft haar roots in óns land. Om haar te eren, benoemde premier De Croo haar dit weekend tot ridder in de Kroonorde. Nochtans heeft de therapeute weleens controversiële opinies. Dit zijn zes nieuwe inzichten van haar over moderne liefde. “Val je altijd op de bad boy? Dat is een typisch voorbeeld van verborgen vrouwelijk narcisme.”

28 september