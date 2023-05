COLUMN. Goedele Liekens ontleedt de gevoelens van de vreemdganger. “De spons erover? Niets van”

COLUMN. Goedele Liekens wil dat we vaker dit soort seks hebben. “Altijd al mijn gouden tip voor koppels”

Vandaag willen we dat in de slaapkamer de hele kamasoetra passeert. Rechtstaand tegen de muur! Handen die overal slaan! Maar seks is méér, schrijft Goedele Liekens deze week in haar column. Hunker je als koppel naar intenser genot, dan is ‘slow motion sex’ volgens Liekens de gouden tip waar niemand aan denkt. Hoe dat eruit ziet, beschrijft ze in detail. “Dit doe je niet met een Tinderdate.”