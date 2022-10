COLUMN. Goedele Liekens merkt dat veel koppels zich aan nieuw type seks wagen: “Gevaarlijk voor je hart wel”

COLUMN. Goedele Liekens over de gewoonte die partners beter afleren. “Vooral wij, vrouwen, zijn er kampioen in”

“Een vriendin van me ging alleen op reis”, schrijft Goedele Liekens. “Tot ze een relatie kreeg, toen werd het: ‘We doen alles samen, of niet.’” Die relatie strandde. De seksuologe wil dan ook dat we stoppen met pleasen in de liefde, iets waar vrouwen kampioen in zijn, volgens haar. “Zo lijkt de relatie ‘perfect’, maar verlies je wel jezelf.” De seksuologe deelt een korte checklist die je dat eeuwige pleasen leert ombuigen naar zeggen — en wéten — wat je wil. “Druk je wel je échte wensen uit?”

5 oktober