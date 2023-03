COLUMN. Goedele Liekens heeft een radar voor goede minnaars. Ze tipt 6 signalen dat iemand goed is in bed

Je kan voorspellen of iemand goed in bed zal zijn, gelooft Goedele Liekens. Maar níét aan de hand van iemands uiterlijk. “Een paar kwaliteiten zijn altijd belangrijk voor fijne seks”, schrijft de seksuologe deze week in haar column. Of je love interest die heeft, leid je af uit 6 simpele details in diens gedrag. “Zegt iemand bij exotisch eten meteen: ‘Dat doe ik niet’? Dan kan het in bed ook saaie kost zijn.”