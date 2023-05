COLUMN. Goedele Liekens heeft een nieuw lief, maar er zit een geurtje aan. “Hij zou me ‘alles terugbetalen’”

Een topgast is het, Goedele Liekens nieuwe lief. Hij is een bink. Een ingenieur die van hondjes houdt. En vooral: hij overlaadt haar met bakken liefde en aandacht. “Een meesteroplichter is het”, schrijft de seksuologe deze week in haar column. Want Liekens liet zich twee weken meeslepen door een ‘romance scam’, die haar 3.000 euro armer had kunnen maken. “Ik heb zo veel geleerd.”