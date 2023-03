COLUMN. Goedele Liekens geeft tips voor meer dirty talk. “Kijk samen deze Netflixreeks voor sexy oneliners”

COLUMN. Goedele Liekens over getrouwde vrouwen die gevangen zitten. “Ik zie schrijnen­de, intrieste situaties”

Goedele Liekens bemoeit zich weleens met het liefdesleven van haar dochter, geeft ze toe. “O, dát is een leuke jongen!” Een voorkeur hebben mag, maar sommige Belgische ouders gaan veel te ver, stelt de seksuologe deze week in haar column. Zo belanden vrouwen in gedwongen huwelijken. “Ik sprak een meisje dat in een kamer werd opgesloten. Ze mocht níét buiten, tot ze instemde om te trouwen.”