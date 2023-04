COLUMN. Goedele Liekens deelt 6 tips om anale seks écht fijn te vinden. “Wat douchegel op je vinger en tast af”

COLUMN. Goedele Liekens vindt heterorela­ties levensge­vaar­lijk: “Eén keer de keel dichtknij­pen? Gevarenzo­ne”

Veel Belgische vrouwen zijn niet veilig in hun heterorelatie, waarschuwt Goedele Liekens deze week in haar column. Voor twee tot drie vrouwen per maand (!) eindigt een ruzie zelfs fataal. En het partnergeweld start vaak klein, met rode vlaggen in de kleinste hoekjes. De seksuologe opent je de ogen. “Vaak is het een man die niet kan verkroppen dat ‘zijn’ vrouw de relatie stopzet of weigert.”