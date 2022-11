COLUMN. Goedele Liekens’ advies om als vrouw zelfverzekerder te zijn in bed. “Ja, jij bent een seksbeest!”

COLUMN. Goedele Liekens’ tips voor een slaapkamer waar je betere seks hebt: “Zo demp je het geluid”

De slaapkamer? Dat is the room where the magic happens. Maar die magie is ver zoek als je naast je bed op uitpuilende wasmanden of afgedankte fitnesstoestellen kijkt. Seksuologe Goedele Liekens vindt het hoogtijd voor meer erotiek in de Vlaamse slaapkamers en geeft er concrete tips voor. “Foto’s van familie of kinderen – hoe schattig ook – wil je niet als ‘pottenkijkers’ naast je bed.”

6 november