COLUMN. Gelein is depressief en somt de 10 opmerkingen op die ze het meeste krijgt. “Sommige mensen wens je veel jeuk en korte armpjes toe”

COLUMN. Gelein houdt een depressie­dag­boek bij. “Ik wil surfen op een golf van vrolijk­heid en negeren dat het achter me stormt op zee”

“Ik wil op zich best eerlijk zijn over me klote voelen. Maar ik voel me niet altijd klote. En dan wil ik de leuke momenten niet verpesten.” Sinds onze collega Gelein (34) het etiket ‘depressief’ opgeplakt kreeg, houdt ze een dagboek bij. Deze week vertelt ze hoe moeilijk ze het vindt om haar kaarten op tafel te leggen. Ze ontdekt dat ze een pak minder openhartig is dan ze aanvankelijk dacht. En het feit dat Gelein dat nu wél is, onder meer in haar columns, voelt heel erg onwennig. Angstaanjagend zelfs. “Ik ben bang voor negatieve reacties. Vooral die van mezelf.”

14 oktober