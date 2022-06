COLUMN. De Oekraïense Vera schrijft een laatste keer voor ons: “Had gehoopt positief te kunnen eindigen”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odesa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (5) naar België. Vandaag neemt ze afscheid van ons, zij het een beetje in mineur. “Mijn A-kaart is nog altijd niet in orde. Mijn bankrekening, ons appartement, de job die ik heb gevonden: alles staat voorlopig on hold.”

Alle columns over Vera’s vlucht uit Oekraïne, die ze sinds begin april voor ons schrijft, vind je hier.

“Ik had gehoopt mijn columns met een positieve noot te kunnen eindigen. Maar de langverwachte brief bleek toch niet die waar ik al twee maanden op aan het wachten was. Heel wat andere Oekraïners hebben wel al alles in orde gekregen, terwijl ik hier nochtans ook al van in het begin van de oorlog ben. De appartementen die ik op het oog heb, zien er goed uit, maar helaas liggen ze niet meteen in de buurt van Davids school. Ik hoop echt dat ik in de wijk kan blijven, want het gemeenschapsgevoel hier is ongelofelijk sterk, met leuke buren uit Nederland, Amerika, Frankrijk. Wellicht opteer ik voor een kleinere flat, voor ons alleen, die we niet hoeven te delen met anderen. Met een kind is dat toch net iets handiger.”

Quote Hopelijk kan ik een fulltime­job maken van mijn mindful­ness. Maar eerst moet al het papierwerk wel in orde zijn. Vera

“Intussen heb ik wel het aanbod gekregen om halftijds te werken als projectmanager voor een organisatie die Oekraïense kinderen begeleidt in oorlogssituaties. Er zijn intussen veel weeskinderen die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een nieuwe thuis, dus het voelt goed dat ik binnenkort mijn land van hieruit kan helpen. Het is bovendien fijn dat ik mijn eigen centjes kan verdienen en ik dus niet enkel een beroep hoef te doen op het geld dat ik van de gemeenschap zal krijgen. Hopelijk kan ik er een fulltimejob van maken met mijn mindfulness. Maar eerst moet al het papierwerk dus wel in orde zijn.”

“Nu vallen daar geen bommen”

“Deze zomer wil ik meer tijd doorbrengen met David, want tot hiertoe ging er veel tijd naar geregel allerhande. Ik plan wel wat bezoekjes aan vrienden, aan familie, maar heel concreet is het nog niet. Daarvoor is het allemaal nog te onzeker. Ik wil ook verder nadenken over hoe ik mijn landgenoten kan steunen. Ik ken bijvoorbeeld een kunstenares in Cherson, dat bezet is door de Russen. Ze post vaak werk online, maar het blijft pijnlijk, ook al vallen daar nu geen bommen, omdat ze bang is om naar buiten te gaan door de bezetting. Ik ben ermee begaan wat ik voor haar kan doen.”

“Ik wil graag iedereen bedanken die mijn verhaal heeft meegevolgd. Het was fijn om een stem te hebben in NINA, lezers te ontmoeten en de samenhorigheid te voelen. Het werkte ook therapeutisch, omdat ik als het ware verplicht was om mijn situatie te analyseren, en het maakte het makkelijker om over mijn trauma’s te praten. Dat ik me nu goed voel in België, dank ik voor een stuk ook aan deze column.”

Lees ook: