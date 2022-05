COLUMN. De Oekraïense Vera en haar zoontje schuilen in België: “David lijkt al zijn halve leven weg van huis”

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odessa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (bijna 5) naar België, haar moeder en broer bleven achter. Deze week spendeert ze met haar zieke zoontje in bed, en geniet ze van de weinige kleine dingen die haar nog aan haar thuisland verbinden. “Ik kan over de toekomst nadenken en dat lijkt een nieuw soort ­statussymbool. Al wie in Oekraïne leeft, kan geen plannen maken.”

“David was echt ziek deze week. Hij had 40 °C koorts, en meer. Op een bepaald moment was ik ongerust, ook omdat we geen ziekteverzekering hebben. De hele week hebben we in bed gelegen, zodat we volgende week kunnen vertrekken naar Estland. David heeft veel naar verhaaltjes geluisterd op een kindertablet. Het zijn sprookjes zoals ‘Alice in Wonderland’, ingesproken door acteurs, en die duren wel een uur of vijf. Omdat David zich zo slap voelde, weende hij ook veel. Hij mist zijn boeken en hij mist onze taal.”

“Toen hij via videocall met zijn oma praatte, toonde baboela hem de tuin en wat er aan het groeien en bloeien was. Hij zei haar dat haar huis het beste is om in te wonen. Maar teruggaan is momenteel geen optie, want we zouden er verre van een normaal leven kunnen leiden. Het risico op bombardementen, de mijnen die er liggen … Ik heb hem samen met oma beloofd dat als we terugkeren, we daar een tijdje naartoe trekken. In zijn perspectief is het alsof hij al zijn halve leven weg is van huis. Maar hij kijkt er heel hard naar uit om het vliegtuig te nemen. En zijn verjaardag komt er ook nog eens aan.”

“Het is fijn om te zien dat veel van mijn vrienden uit Oekraïne acties organiseren voor ons land. Mijn familie in Gent helpt in een vrijwilligerswerking in een kerk, waar al een concert werd gehouden om geld in te zamelen. In Brussel vindt zondag weer een meeting plaats. Ik hoop binnenkort ook eens te kunnen langsgaan.”

“Voor mij is het belangrijk dat mijn nagels on point zijn. Ik ontmoette een Oekraïense vrouw uit Tsjernivtsi die dat nu voor me doet. Ze woont hier al drie jaar met haar man en haar vier kinderen. Ik vind het zo fijn om Oekraïens te kunnen praten, ik mis dat enorm. Ze kon me advies geven in mijn zoektocht naar een appartement. En daarnaast heeft ze me een goede Oekraïense kapper ­getipt. (lacht) Ik volg hem intussen op Facebook en hij heeft blijkbaar al een ­serieuze reputatie opgebouwd.”

“Voor al wie in Oekraïne leeft, is het moeilijk om plannen te maken. Je gaat niet vragen wat ze in juni gaan doen. Zelf kan ik wel vooruitdenken en het lijkt zelfs een nieuw soort ­statussymbool, ‘kijk eens wat ik over twee maanden ga doen’. Dus ja, ik denk na over september, want dan is David al vijf en hij heeft nood aan goed onderwijs. Het liefst blijven we op zijn huidige school in Brussel, want het is als een droom daar. Met een heel warme gemeenschap, met feestjes voor ouders en leerkrachten. Rekening te moeten houden met school is nieuw voor mij. Ik groei als ouder en hij begint een nieuw hoofdstuk in zijn leven.”

