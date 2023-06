COLUMN. 5 manieren om deze zomer (weer) dolverliefd te zijn op je partner. “Dit werkt als een tierelier”

Als je een herfsttype bent sta je echt niet met wit. ‘Kleurana­ly­ses’ zijn weer hip, maar moet je ze geloven?

Ben jij een lente, zomer, herfst of winter? Let op: het gaat hier niet om seizoenen, wel om welke kleuren je staan. Dat ontdek je dankzij een ‘kleuranalyse’ van zo’n 200 euro — die zijn nu weer een ware rage. Een goed middel om slimmer te shoppen of quatsch die je kleerkast onnodig beperkt? We spreken een believer en een non-believer. “Bij de juiste tint oogt je blik meteen frisser. Je gebit ook.”