Coachella kan dit weekend live gevolgd worden MV

12 april 2018

10u28

Bron: Vogue Nederland 0 Nina Bloemenkransen, beroemdheden en prachtige outfits vullen de komende weken onze Instagrampagina's. Waarom? Coachella komt er weer aan. Het muziekfestival in de woestijn van Californië. Heb jij het ook altijd al eens van dichterbij willen meemaken? Dat kan vanaf nu, want een groot deel van het festival wordt dit weekend live uitgezonden op Youtube.

Wil jij Beyoncé graag zien optreden vanuit je luie zetel? Coachella laat je droom uitkomen. En zo zullen ze nog enkele andere van hun headline acts op Youtube tonen. Voor de echte festivalgangers die het volledige festival willen meemaken, kan er zelfs een virtueel schema gemaakt worden zodat je absoluut niets hoeft te missen. Wie mag je verwachten? St. Vincent, Post Malone, the War on Drugs, Tyler the Creator, Chromeo, Bleachers, Kygo, Alt-J, Vince Staples en Børns. Het tweede weekend van Coachella wordt niet op Youtube getoond.

Meer info? Vind je hier.