Co-ords of complete outfit-setjes zijn populair. NINA-styliste tipt de 11 mooiste van het moment

Van de minirok tot de vloeiende broek van satijn: deze kledingi­tems zal je dit voorjaar overal zien

Het liefst zouden we de komende maanden doorbrengen in een short of losse jurk. Helaas hebben we in België niet altijd stralend weer, noch kunnen we elke dag genieten van zwoele temperaturen. Een paar extra broeken en rokken kunnen dus niet ontbreken in jouw kleerkast. Modekenner Hilde Geudens verklapt wat de topstukken zijn voor de lente en de zomer, en waar je ze kunt shoppen.

30 april