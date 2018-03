Chocoladen avocado met Belgisch tintje is nieuwste trend bij paaseieren HR

26 maart 2018

17u08

Bron: The Telegraph 3 Nina Fan van avocado? De paasklokken hebben aan jou gedacht dit jaar. Een Britse supermarktketen heeft een paasei in de vorm van een avocado op de markt gebracht. De eieren blijken waanzinnig populair. Ze waren meteen uitverkocht. En er zit Belgische chocolade in.

Het ei in de vorm van een halve avocado weegt 250 gram en kost 8 Britse pond (9 euro). De schil bestaat uit donkere chocolade, het groene avocado-vlees werd vervangen door groene chocolade en middenin, op de plaats van de pit, zit opnieuw donkere chocolade. De schil en de pit zijn volgens The Telegraph gemaakt van Belgische chcolade met 70 procent cacao. Om aan het vruchtvlees een groene kleur te geven zijn natuurlijke kleurstoffen gebruikt. Ondanks het uitzicht, proeft het ei helemaal niet naar avocado maar naar chocolade.

In Groot-Brittanië bleek het paasei waanzinnig populair. Midden vorige week was het ei in geen enkele winkel meer te krijgen, en op de website van de supermarkt is het ook helemaal uitverkocht. "Het is het snelst uitverkochte ei in de geschiedenis van onze supermarkt", liet een woordvoerster weten. Op sociale media doken ondertussen hoera-berichten op van avocado-fans die toch nog een ei hadden kunnen bemachtigen.

