Chocolade is wél gezond, maar enkel en alleen de pure variant Liesbeth De Corte

30 april 2018

09u57

Bron: The Independent 13 Nina Grijp je vaak naar een chocoladereep als je ruzie hebt met je beste vriend of hard moet werken om je deadlines te halen? Dat is logisch, zeggen onderzoekers van het Loma Linda University Adventist Health Sciences Centre. Ze suggereren dat de lekkernij helpt tegen stress.

Wie beweert dat af en toe snoepen van chocolade geen kwaad kan, heeft absoluut gelijk. Maar enkel en alleen als je het hebt over chocolade met een cacaopercentage van meer dan 70 procent. In dat geval laat de zoetigheid je stressniveau dalen en remt het ontstekingen. Alsof dat nog niet genoeg is, ontdekten de wetenschappers ook dat pure chocolade je humeur én je geheugencapaciteiten verbetert.

Flavanolen

Dat komt omdat pure chocolade bomvol flavanolen zit, een type antioxidanten. En dat is een primeurtje voor de universiteit, beweert hoofdonderzoeker Lee S. Berk. “Jarenlang hebben we gekeken naar het effect van suiker in chocolade. Hoe meer suiker, hoe gelukkiger je er van wordt”, legt hij uit. “Dit is de eerste keer dat we kleine reepjes met een hoog cacaopercentage onder de loep hebben genomen.”

Zeggen dat je troost vindt in chocolade klopt dus in zekere zin. Maar er zijn nog voordelen verbonden aan het lekkere tussendoortje. Eerder dit jaar toonde een studie van de VUB al aan dat de flavanolen de bloedvaten verwijden. Dat is goed nieuws voor oudere mensen, omdat het verouderingsproces gepaard gaat met minder elastische bloedvaten, en ook voor mensen met een risico op cardiovasculaire aandoeningen en mensen met overgewicht.

Berk waarschuwt dat zijn onderzoek geen excuus mag zijn om aan de lopende band chocolade op te smikkelen. De voordelen gelden enkel en alleen bij zwarte chocolade en uiteraard is er nog meer onderzoek nodig om het exacte mechanisme van de flavanolen bloot te leggen.