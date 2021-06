Chlamydia is de meest voorkomende soa in België. Nieuwe campagne Sensoa moedigt aan om te laten testen, bij nieuwe relatie én op oudere leeftijd

Hoe lang is het geleden dat je je liet testen op soa’s? Daar wil Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, je met hun nieuwe campagne #NuZijnWeZeker over doen nadenken. Zeker nu de zomervakantie start en de lockdown eindigt. Ze richten zich daarbij niet alleen op jongvolwassenen: ook oudere ‘herintreders’ zouden zich op tijd en stond moeten laten testen.

Het condoom beschermt tegen de meeste soa’s. Maar had je seks zonder condoom of wil je in een relatie het condoom weglaten, dan laat je je best testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Voor gemoedsrust, en voor je gezondheid.

Het is de boodschap van de nieuwe #NuZijnWeZeker-campagne van Sensoa. De cijfers van syfilis, gonorroe en chlamydia zijn hoog, de lockdown zit er op én de zomervakantie is in zicht. Kortom: veilig vrijen en testen op soa’s zijn een goed idee, zeker nu.

Met de campagne zet Sensoa ook een aantal misvattingen recht. Zo krijg je van bepaalde soa’s geen symptomen, worden soa’s binnen relaties wel degelijk doorgegeven en is een soa-test helemaal niets om je voor te schamen. De campagne richt zich zowel op jongvolwassenen als op de zogenaamde ‘herintreders’: oudere volwassenen die na een lange relatie opnieuw beginnen te daten.

Niet gedacht aan soa’s of condooms

De campagne brengt de boodschap via geanimeerde video’s op sociale media. #NuZijnWeZeker, dat is het gevoel dat de personages in de vier geanimeerde video’s overhouden aan hun soa-test. Ze maakten in vier verschillende situaties de keuze om zich te laten testen, omdat ze in het verleden weinig aandacht hadden voor condooms of testen op soa’s.

In een van de video’s zien we twee jongvolwassenen die een nieuwe relatie aangaan. In die nieuwe relatie laten ze na de eerste weken vaak het condoom weg en vertrouwen ze verder op andere anticonceptie. Aan testen op soa’s denken ze op dat moment niet altijd meer. Toch is het vaak net dan dat chlamydia doorgegeven wordt, een soa die meestal geen symptomen geeft. Ook al heb je er misschien niet meteen last van, chlamydia is een soa die je goed in de gaten moet houden, zegt Sensoa. Het kan een negatieve impact hebben op je vruchtbaarheid als je het niet behandelt.

Bij de herintreders spelen andere motieven: condooms en soa’s lijken voor hen ‘iets van toen ze jong waren’. Daardoor beseffen ze soms niet dat ze nog steeds het risico lopen om een soa te krijgen, gelooft Sensoa.

Een derde video is gericht op jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Daarin focust Sensoa op het vertrouwen dat noodzakelijk is voor een gezonde relatie. Experte inclusieve communicatie Hanan Challouki begeleidde Sensoa bij de scripts van de video’s. Alle video’s zie je hier.

Influencers ondersteunen de campagne

De boodschap van de campagne krijgt ook een vertaling op TikTok, Instagram en YouTube dankzij een samenwerking met influencers zoals Mariam Hakobyan, Joffrey Anane en Jamilla Baidou. Zij zullen de boodschap van de campagne vertalen op maat van hun volgers. Daarnaast zal Maison Slash, een online magazine voor ouders, aandacht aan het thema besteden met getuigenissen van volwassenen.

Samen met de boodschap voor het publiek informeert Sensoa binnen de campagne ook huisartsen, gynaecologen en andere eerstelijnsprofessionals. De campagne kan voor hen de perfecte aanleiding zijn om met hun patiënten en cliënten te praten over seksuele gezondheid, gelooft Sensoa. Daarbij kunnen de professionals seksueel overdraagbare aandoeningen ter sprake brengen en met hun patiënten een test overwegen.

“Wanneer het gaat over onze seksuele gezondheid, willen we inzetten op een gezonde seksualiteitsbeleving en preventie van seksuele overdraagbare aandoeningen”, zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke. “Dat moeten we doen op een gepaste manier voor elke relevante leeftijd en zowel bij de algemene bevolking als bij risicogroepen. Deze campagne past perfect in die beleidsdoelstelling.”

De cijfers stegen… Chlamydia, de meest vastgestelde soa in België

• Komt het vaakst voor bij vrouwen tussen 15 en 29 jaar.

• Het aantal vastgestelde gevallen steeg van 82,2 tot 94 per 100.000 inwoners in de periode 2017-2019.

• Sciensano geeft aan dat de stijging in deze cijfers zou kunnen samenhangen met het verhoogde aantal testen, dankzij sensibilisering. Sensoa heeft dan ook een lange traditie van sensibiliseringscampagnes om besmettingen met soa’s te voorkomen én jezelf vaker te laten testen. Gonorroe

• Komt het vaakst voor bij mannen tussen 20 en 39 jaar.

• Het aantal vastgestelde gevallen steeg van 22 geregistreerde gevallen naar 32 gevallen per 100.000 inwoners in de periode 2017-2019. Syfilis

• Komt het vaakst voor bij mannen tussen 20 en 59 jaar.

• Het aantal vastgestelde gevallen steeg van 22,8 naar 30,8 per 100.000 inwoners in de periode 2017-2019. Voor syfilis en gonorroe wordt ervan uitgegaan dat de stijging van het aantal diagnoses effectief samenhangt met meer besmettingen. Maar... Er wordt nu een daling verwacht in de cijfers. In België zag Sensoa de afgelopen jaren een gestage toename van het aantal soa’s, net als in veel andere Europese landen. De buitengewone maatregelen die genomen werden om de verspreiding van Covid tegen te gaan, zouden daar verandering in kunnen brengen. Het isolement van het laatste jaar en de fysieke afstand kunnen ook een groot effect hebben op de stijgende soa-trend. Deze cijfers worden door Sciensano ten vroegste binnen een jaar gecommuniceerd. Jammer genoeg heeft de lockdown ook een ander, minder goed effect gehad. Voor Covidtijden werd Chlamydia bij vrouwen meestal in routineonderzoek ontdekt, dus zonder dat er daadwerkelijk symptomen waren. Nu merken we dat voornamelijk soa’s vastgesteld worden wanneer er symptomen worden ervaren. De ‘winst’ die we aan het boeken waren, dreigt dus verloren te gaan. Tijd dus om een tandje bij te steken met een campagne!

