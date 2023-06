Chique tools om je tong mee te kuisen breken door. “Vooral voor deze mensen een must”

De 14 mooiste adressen om te logeren aan de kust. “Hier heb je het strand helemaal voor jezelf”

De zee doet altijd deugd. Maar als sardienen in een blik op hotel of het strand moeten zitten, dat niet. Dit zijn veertien adressen voor wie in alle rust de voeten in het zand wil in België, Nederland of Frankrijk. Met pizzaoven, verfijnd ontbijt, of een tuin die naar de zee leidt. Zelfs slapen óp het strand kan. Of met zicht op kliffen. “Hier zit je op de eerste rij voor het zonsondergangspektakel.”