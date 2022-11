Cher is verliefd op 40 jaar jongere partner: werkt dat wel? Experts: “Een oudere vrouw is seksueel zelfzekerder”

Veertig jaar jonger is hij en toch is Cher (76) stapelgek op haar nieuwe liefde Alexander Edwards (36). “We gaan onszelf niet verdedigen”, zegt de zangeres, maar de kritiek die het koppel zal krijgen is niet de enige last die met zo’n leeftijdsverschil komt. Twee relatietherapeuten verhelderen waarom een jonge man voor een oudere vrouw kiest en vice versa, en wat ze moeten doen om de relatie toekomst te geven. “Een oudere vrouw is in enkele aspecten heel compatibel met jongere kerels.”