Chelsea (27) toont ons haar ‘love body’ en eert haar dik lichaam: “Ik huilde. Voor het eerst vond ik mezelf echt mooi”

Zo bepalen je hersenen wat je doet in de liefde. Expert: “Verlangen voelen is essentieel”

Een mens kan letterlijk niet zonder liefde. Dat ontdekte neurowetenschapper Stephanie Cacioppo. Haar onderzoek naar ons brein beantwoordde heel wat vragen over lust en relaties. Waarom lijken partners zo op elkaar? Hoe werkt liefde op het eerste gezicht? En wat kan je doen met je partner om meer chemie te voelen? “We weten of iemand een potentiële partner is in minder dan 200 milliseconden.”