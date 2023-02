Check Instagram níét in je pauze en schrijf afleiding van je af: expert geeft 5 tips om gefocust te werken

Vandaag is Single Tasking Day, een dag waarop je liever niet te veel tegelijk doet. Kunnen we onze aandacht nog wel op één opdracht houden? En hoe train je de zelfbeheersing van je brein? Focusexpert Mark Tigchelaar gelooft dat er nog hoop is, als je deze 5 essentiële regels toepast.

Even je afwasmachine leegmaken terwijl je ‘s morgens koffie zet? Ondertussen huistaken van de kinderen ondertekenen en nog snel snel een mailtje sturen voor het werk. Doe. Het. Niet. “Lopen en bellen zijn twee dingen die we tegelijk kunnen”, zegt psycholoog en focusexpert Mark Tigchelaar. “Bellen en mailen, daarentegen, zijn dan weer twee taken die je onmogelijk tegelijk kan uitvoeren.”

“Je focus behouden is eigenlijk simpel: als je wisselt van taak, is het om zeep. Dan ben je aan het switchtasken.” Daarom vinden we het ook zo moeilijk om te koken en ondertussen de kinderen te helpen met hun huiswerk, bijvoorbeeld. We kunnen maar één ding bewust doen. Tigchelaar geeft vijf tips om je focus te verbeteren.

“Jezelf focussen lukt niet als er te veel afleiding is in je hoofd, door andere taken die je te binnen schieten. Misschien denk je opeens aan een nieuw idee of plan, of aan die mailtjes die je nog moet versturen, dat pak melk dat je nog moet halen. Ook emoties kunnen je focus aantasten en zijn moeilijk uit te schakelen. Beeld je in dat je na een moeilijk gesprek met je baas nog verder moet werken, bijvoorbeeld. Zo moeilijk.”

“Hoe meer van die afleidingen je uit je hoofd haalt, hoe beter voor je focus. Schrijf ze dus van je af,” raadt Tigchelaar aan. “Dat werkt nog beter dan meditatie.”

Te veel mailtjes of (sociale media)berichtjes zorgen ervoor dat we snel afgeleid zijn. “In hoeverre wil je altijd en overal bereikbaar zijn?” vraagt Tigchelaar zich af. “Werk je in de verkoop en hang je af van telefoons en mails van potentiële klanten of ben je een artikel aan het schrijven en heb je even geen nood aan die telefoon? Alles hangt af van welke taak je aan het uitvoeren bent.”

Quote Elke keer als je de neiging hebt om je smartphone te pakken, zeg tegen jezelf: wacht nog vijf minuten, dan mag je. Focusexpert Mark Tigchelaar

“We zien onze smartphone vaak als grote boosdoener maar je hebt zijn impact zelf in de hand. Stop die smartphone wat vaker weg. Of als je met iemand een gesprek wil voeren, blijf dan niet achter je laptop zitten.”

“Elke keer als je de neiging hebt om je smartphone te pakken, zeg tegen jezelf: wacht nog vijf minuten, dan mag je. Je beheerst jezelf voor slechts vijf minuten. Het klinkt eenvoudig, maar het werkt wel goed. Op deze manier train je je zelfbeheersing en moet je niet meteen helemaal afkicken,” verduidelijkt Tigchelaar. “En als je dan wél mag doen waar je zin in had, voelt het meer als een beloning. Win-win.”

“Als de taken op je bord je te weinig uitdagen of je verveelt jezelf, dan dwalen je gedachten heel snel af. Maak dan je taken net iets uitdagender of begin met de zwaarste taak eerst. ’s Morgens is je brein nog leeg genoeg en kan je je langere tijd focussen”, legt Tigchelaar uit. “Zo geef je jezelf ook extra tijd en ruimte om in de namiddag, wanneer je een lager energiepeil hebt, de lichtere opdrachten af te werken.”

En met pauze bedoelt Tigchelaar écht pauze nemen, en ontfocussen. “Doe even niks, zoals een wandeling maken, uit het raam staren. Iets waarbij je niet hoeft na te denken. Wie denkt dat pauze nemen synoniem staat voor je sociale media checken of een YouTubefilmpje kijken, heeft het grondig mis. Het is weer nieuwe informatie die in je hoofd komt en die je brein moet verwerken.”

