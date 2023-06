Charlotte, Caroline en Sofie durven (nog) geen shorts te dragen. “Je ziet álles, ook mijn cellulite”

“Ik ben bang dat mensen zullen oordelen over wat ik aanheb of hoe ik eruitzie.” Héél veel vrouwen hebben shortvrees. Zelfs bij deze tropische temperaturen durven ze geen short te dragen. Enkele Vlaamse vrouwen delen hun angst en onzekerheden, die ze met kleine stapjes proberen te overwinnen. “Als ik zit, spant het. Net een soort zwemband waar je uitpuilt.”

“Wear the damn shorts.” Die boodschap wordt wijd verspreid via sociale media. De reden: door het warme weer grijpen we massaal naar kleding die lekker fris aanvoelt, maar toch zijn er véél vrouwen die geen short durven dragen. Ze voelen zich er gewoon oncomfortabel in. Ook de Vlaamse Caroline, Sofie en Charlotte hebben last van ‘shortvrees’. Ze vertellen waarom.

Sofie Verstraeten (30): “Je ziet er echt álles in”

Sofie Verstraeten (30) doet al tien jaar geen short meer aan. “Ik ben niet mager, ik heb een poep én een buikje.” Hierdoor vindt ze het naar eigen zeggen moeilijk om een gepaste short voor haar figuur te vinden. “Shorts zijn tegenwoordig zo kort. Wanneer ik er eentje draag, lijkt het alsof ik een onderbroek aanheb. Je ziet er ook echt álles in, waaronder mijn cellulitis. En als ik zit, spant dat ook, net een soort zwemband waar je uitpuilt.”

Vandaag de dag zijn er steeds lossere en langere shorts in de mode, maar ook daarin voelt Sofie zich oncomfortabel. “Dan schuren mijn billen nog steeds tegen elkaar, waardoor het shortje omhoog kruipt. Heel ambetant. Plus, ik vind dat zulke langere modellen mij minder goed staan.” Rokken of kleedjes en lange losse broeken zijn dan haar go-to voor in de zomer.

Op sociale media zie je vooral vrouwen met het ideale lichaam. Als zij een short dragen, is dat mooi. Bij mij is het een grote teleurstel­ling Sofie

Ook de perfecte plaatjes op Instagram maken haar onzeker. “Op sociale media zie je vooral vrouwen met het ideale lichaam en met een slank figuur. Als zij een short dragen, is dat mooi. Daardoor begin ik te twijfelen en denk ik: misschien moet er ik toch eentje passen. Maar zodra ik de short aan heb, is het een grote teleurstelling.”

Of ze dan nooit meer een short zal aandoen? “Thuis draag ik wel een bikershort of trainingshorts, maar op straat voel ik me te onzeker. Als de modellen evalueren, wil ik shorts nog een kans geven.”

Caroline Van Daele (50): “Zelfs een verkoopster in een winkel raadde me shortjes af”

Ook de 50-jarige Caroline voelt zich onzeker in een short en geeft de voorkeur aan kortere jurken. “Daar voel ik me veel beter in”, zegt ze. “Misschien heb ik nog nooit echt een mooie short gezien: die zijn vaak zo kort en langere modellen vind mijn man niet mooi. (lacht)” Kortom, volgens Caroline lijkt een sexy én comfortabele short lijkt nog niet uitgevonden.

“Zeker hotpants draag ik niet, zelfs niet op vakantie. Door mijn leeftijd lijkt het alsof alles begint te hangen. Hierdoor vind ik mijn benen minder mooi.” Al is het vooral de druk van de maatschappij die Caroline voelt. “Zelfs mijn twee dochters zeggen dat het niet oké is dat ik een short draag. Maar ook een verkoopster in een winkel vertelde me vorige zomer dat ik beter geen short koop toen ik er eentje durfde te passen. En dat was zelfs geen echte short, maar een ‘skort’, zo’n rokshort.”

Charlotte Demoitié (31): “Ondanks dat ik nu 47 kilo magerder ben, durf ik nog steeds geen shorts aan”

“Volgens mijn mama is het niet oké om in een short naar het werk te gaan. Ze vindt dat te casual”, vertelt Charlotte (31), die werkt als administratief bediende. “Ze vindt ook dat ik te zwaar ben om het te dragen, terwijl ik anderhalf jaar geleden een gastric bypass heb laten plaatsen en sindsdien 47 kilo magerder ben.”

Hoewel Charlotte veel is afgevallen, is haar zelfbeeld hetzelfde gebleven. “Als ik in de spiegel kijk, zie ik nog steeds de oude ik. Daardoor durf ik mezelf nog niet in een short te laten zien aan de buitenwereld. Die drempel is té groot. Ik ben bang dat mensen zullen oordelen over wat ik aanheb of hoe ik eruitzie.”

In haar kleerkast zal je ook geen aansluitende kleedjes vinden. “Ik kies nog steeds voor lossere kledingstukken, die meer verhullen dan onthullen.” Recent kocht Charlotte voor het eerst wél een short, eentje tot aan de knieën en met een hogere taille die haar buikje wat meer verbergt. En dat was voor haar een grote stap. Maar hem aantrekken ligt nog moeilijk. “De recente comment van mijn mama krijg ik niet uit mijn hoofd, dus laat ik hem waarschijnlijk nog iets langer in de kast liggen dan gedacht.”

Uit een poll op de Instagrampagina van NINA blijkt dat nog veel andere Vlamingen kampen met shortvrees. Wij selecteerden enkele reacties.

