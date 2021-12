Chanel onder vuur door adventskalender van 730€. Beutyredactrice Sophie test er 11 andere, zijn die het wel waard?

Het aftellen naar Kerst is begonnen, en wel graag met een adventskalender. Heerlijk toch: elke dag een stukje geluk van achter een minuscuul deurtje prutsen. Als je waar voor je geld krijgt ten minste, want het internet is furieus over de adventskalender van luxemerk Chanel, waarvoor je een bescheiden 730 euro neerlegt. Gelukkig zijn er genoeg exemplaren op de markt die je geld wel waard zijn. Beautyredactrice Sophie test en vergelijkt er 11 verschillende, voor zowel grote als kleine prijsjes.

We kennen Chanel als een luxueus merk. Je legt er zeer grote bedragen voor neer, maar je krijgt er dan wel kwaliteit voor in de plaats. Of da’s toch de bedoeling. Met de adventskalender die het Franse merk de wereld instuurde, sloeg het de bal volledig mis. Spoiler: het enige waarover consumenten tevreden zijn is de verpakking.

Hype

TikTokker Elise Harmon maakte verschillende video’s waarin ze valsspeelt en de 27 verschillende geschenken in een keer openmaakt. “Ben ik gek?”, zegt ze in de eerste video. “Waarschijnlijk, maar ik heb nog nooit eerder een Chanel adventskalender gezien, dus laten we kijken of het de hype waard is.”

Het thema alsook de vorm van de kalender is het iconische Chanel no. 5 parfum, daarom dat de kalender pas begint te tellen bij nummer 5. Op de verpakking heeft Harmon niks aan te merken. “Oké, de verpakking verdient wel een tien op tien, denk ik", zegt ze.

(Lees verder onder de video.)

@eliseharmon Worth the hype? Probably not but it is pretty ♬ It's Beginning to Look a Lot like Christmas - Michael Bublé Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat er nu precies mis is met de kalender volgens Harmon en andere critici? Harmon opent een van de doosjes, en tot haar grote teleurstelling bevat het ... een velletje stickers. “Dit moet een grap zijn", kirt Harmon. In een van de volgende doosjes die ze opent vindt ze niet meer dan een klein, wit, stoffen zakje met daarop het Chanel-logo. “Het riep mijn naam, tot ik het opende. Het is gewoon een ‘dust bag’, dit verzin je niet.”

Magneet?

Verder waren er nog meer belachelijke geschenken, zoals een klein boekje, een magneet, een badge, een geldclip, plastieken accessoires en een mini sneeuwbol die ‘eruit ziet alsof hij uit een automaat kwam’. Toegegeven, de kalender bevatte ook een Chanel no. 5 parfum, de peperdure handcrème, een nagellak, twee (kleine) lippenstiften en een klein potje bodylotion, maar lang niet genoeg om zijn 730 euro waard te zijn.

Harmon werd inmiddels geblokkeerd door Chanel, maar ze was lang niet de enige die kritiek uitte op de kalender. Dit was de eerste adventskalender die Chanel op de markt bracht, en waarschijnlijk ook de laatste. Gelukkig zijn er heel wat alternatieve beautykalenders die wél je geld waard zijn. Beautyredactrice Sophie was zo lief om er 11 voor ons uit te testen.

Beautyredactrice Sophie: “Ik ben een kerstfan pur sang. Vanaf 1 december knalt Michael Bublé door de boxen, swingt onze energierekening gezellig mee (want: kerstlichtjes) en nestelt mijn man zich gedwee in de zetel voor de zoveelste kijksessie van ‘The Holiday’. Nog leuker dan kerstmis zelf, is immers de voorpret. Met als kers(t) op de taart: adventskalenders. Niets zo leuk als jezelf iedere dag trakteren op een klein cadeautje. Vroeger waren adventskalenders met beautyproducten nog een zeldzaamheid, nu zie je ze tegenwoordig overal. Maar welke kalenders uit het grote aanbod zijn echt de moeite?”