Chanel brengt Titanic terug tot leven in Parijs Liesbeth De Corte

04 mei 2018

13u44 3 Nina Dat Karl Lagerfeld zijn shows graag groot uitpakt, weten we al. Zo toverde hij het Grand Palais in Parijs eerder al om naar een onderwaterwereld, een bos en de Apocalyps, en vorig jaar nog liet hij een levensechte replica van de Eiffeltoren nabouwen. Voor zijn Cruise Collectie 2019 zocht hij dit jaar inspiratie bij de Titanic.

Groots, spectaculair en indrukwekkend. Zo kan je het decor in Grand Palais wel noemen. De hal werd voor de gelegenheid getransformeerd naar een heuse haven, en de catwalk was een cruiseschip op ware grootte dat veel wegheeft van de iconische Titanic. Leuk weetje: het schip is ‘La Pausa’ gedoopt, een verwijzing naar de villa van Coco Chanel aan de Côte d’Azur.

We zagen heel wat baretten voorbijkomen, maar ook enkele iconische tweedpakjes, veel bretonse strepen en witte panty’s. Kortom, een complete marine-look. Maar oordeel vooral zelf.