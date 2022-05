Celebs worden online gefotoshopt naar vollere lichamen: maakt dat ‘dik zijn’ meer geaccepteerd?

Photoshop gebruiken om jezelf er iets smaller te doen uitzien? Dat kenden we al. Zowel celebs als gewone Instagramgebruikers maken zich er meer dan eens schuldig aan. Denk aan Kim Kardashian die geregeld onder vuur ligt voor een mislukte Photoshoppoging. Maar er is ook nog de andere kant aan het verhaal: er bestaan accounts die celebrity's juist molliger maken.

Een vertekend beeld

Een bekend voorbeeld is de foto van Kylie Jenner in een gouden jurk, een foto die overduidelijk bewerkt is. “Ik merk dat mensen dit als iets positief beschouwen, omdat molligere vrouwen zich hierdoor meer aanvaard zullen voelen” schrijft de Britse ‘body confidence’-influencer en auteur Alex Light op haar Instagram over de foto. “Ik ben het daar niet mee eens.”

De Belgisch bodypositive activiste Romy Schlimbach kent het fenomeen eveneens. “Ik heb er al van gehoord. En het is niet dat lichamen zoals het mijne door dit fenomeen meer ruimte krijgen binnen onze maatschappij. Ik denk dat het juist zorgt voor een vertekend beeld.”

Oké, de insteek zou kunnen zijn dat een bekend persoon met een dikker lichaam ook mooi is, legt Romy uit. Maar daar heeft ze een kanttekening bij. “Het gaat hier over een nep beeld. Het is beter om échte mensen met volle lichamen een forum te geven en om op die manier voor een betere representatie en meer diversiteit te zorgen. Het probleem is dat zoiets bij deze trend niet gebeurt. Het zal er dus ook niet voor zorgen dat mensen opeens meer respect hebben voor mijn lichaam of dat van andere dikke mensen.”

Romy Schlimbach

Nefaste effecten

Celebs dikker maken dan ze zijn is zeker niet nieuw. In 2015 ging de Spaanse kunstenaar David Lopera viraal voor het fotoshoppen van beroemdheden als Kim Kardashian, Katy Perry en Emilia Clarke. Onderzoekster Chelly Maes (KU Leuven) is gespecialiseerd in zelfbeeld en de effecten van media. Zij geeft aan dat Photoshop sowieso nefast is voor het lichaamsbeeld, in welke richting dan ook. “Je stelt een beeld voor dat helemaal niet realistisch is en dat je onmogelijk kan bereiken.”

Quote Kylie Jenner ziet er zelf niet zo uit en zal er ook nooit zo kunnen uitzien. Chelly Maes, KU Leuven

Zo zie je op de foto met Kylie dat haar armen, benen en buik dikker werden gemaakt, maar haar gezicht blijft even smal. “Kylie Jenner ziet er zelf niet zo uit en zal er ook nooit zo kunnen uitzien. Als je aan zo’n bewerkt beeld wordt blootgesteld, zul je automatisch vergelijken. Je wordt geconfronteerd met iets wat niet bestaat. Dat maakt dat je onzeker wordt over je eigen lichaam. Het probleem is ook dat die personen in het echt níét dikker zijn. In die Hollywoodwereld is een maatje meer nog altijd extreem zeldzaam. Deze trend verandert daar niks aan.”

Er zijn al wat onderzoeken gedaan naar bodypositive accounts op sociale media. “Daarin zien we dat zulke influencers vaak toch nog op een of andere manier aan ‘het ideaal’ voldoen. Ze hebben bijvoorbeeld een voller lichaam, terwijl hun taille nog steeds heel smal is.” Wat dan wel een goed voorbeeld is van positieve diversiteit? “Denk aan de serie ‘Sex Education’ waarin diversere lichamen aan bod komen. Dat is goed, want het weerspiegelt veel meer de realiteit.”

Body functionality in plaats van bodypositivity

Hoe het ook zij, het gezondst zou zijn dat we afstappen van die focus op het uiterlijk, zegt Maes. “Personen die zich focussen op wat hun lichaam kán in plaats van op hoe het eruit ziet, waarderen hun lichaam meer en voelen zich beter in hun vel.” Body functionality heet dat. Met je lichaam kan je sporten, dansen of intiem contact leggen met iemand. “Als je daar meer op focust, voel je je meer verbonden met je lijf en zie je in dat er meer is dan het uiterlijk. Daarnaast moeten we mensen misschien nog meer overtuigen dat diversiteit met échte lichamen iets heel mooi is”, sluit Maes af.

