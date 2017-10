Zoveel minuten heeft Kim Kardashian nodig om jouw maandloon te verdienen SV

09u21 0 REUTERS

Dat de Kardashians niet te klagen hebben over hun bankrekening, konden we al wel raden. En dat krijgen we nog maar eens zwart op wit te zien: deze calculator berekent immers hoeveel tijd de Kardashians nodig hebben om jouw maand- of jaarloon te verdienen. Spoiler: dat is bedroevend weinig.

42 minuten. Zo veel tijd heeft Kim Kardashian nodig om het maandloon van de gemiddelde Belg ( zo'n 3.414 euro bruto) binnen te harken. Nu ja, niet heel verwonderlijk, als je in het achterhoofd houdt dat de celeb jaarlijks zo'n 45,5 miljoen dollar (omgerekend 38 miljoen euro) verdient.

Benieuwd hoe lang het duurt voor jouw maandloon op de bankrekening van Kim of Kendall staat? Dat kan je hier berekenen. Let wel op: je moet het totaalbedrag wel op voorhand even omrekenen naar ponden of dollars.