Zo word je snel succesvol: "Kijk hoe anderen op hun bek gaan"

Succesvol zijn, dat willen we allemaal. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, en helaas is er nog steeds geen duidelijk stappenplan om aan de top te geraken. Al denkt auteur Shane Snow daar anders over. Hij schreef het boek 'How Hackers, Innovators and Icons Accelerate Succes', en keek hoe mensen en bedrijven zich razendsnel opwerken, enkel en alleen omdat ze regels durven breken.

Shane deelde zijn favoriete tips met carrièreplatform 'The Ladder':

Durf risico's nemen

Van multimiljonairs tot Mark Zuckerberg en Steve Jobs: staar je niet blind op 'minstens 10 jaar ervaring', en ga er gewoon voor. Desnoods op jezelf. "In quasi iedere industrie of sector zie je dat zij die het snelst op de carrièreladder klimmen vaak diegene zijn met het minste ervaring," aldus Shane. "Er is steeds hetzelfde patroon: mensen die niet bang zijn om van richting te veranderen, ontdekken nieuwe vaardigheden en talenten, ze leren meer en ze zijn flexibeler. Daardoor zullen ze sneller 'out of the box' denken, en hun collega's in een recordtempo voorbijsteken." Hetzelfde blijkt uit onderzoek van Harvard: het zijn de vreemde eenden in de bijt die het verschil maken. "Op veilig spelen kan ervoor zorgen dat je een mooie job en een mooi loon hebt, maar zelden is het dé manier om aan de top te geraken," legt Harvard-onderzoeker Gautam Mukunda nog uit.

Zoek jouw Yoda

"Iedereen heeft een mentor nodig. Niet per se op de werkvloer - die ene kerel die jou verplicht moet begeleiden op het werk? Daar heb je letterlijk niets aan. Zoek zélf een mentor uit, en wedden dat je wel pijlsnel vooruitgang maakt?" Dat komt omdat je een unieke band moet hebben met je begeleider, legt Shane uit. "Je hebt iemand nodig die niet alleen geeft om wat je opsteekt, maar ook om jou. Jullie moeten een langdurige band opbouwen die jullie beiden onderhouden. Je mentor mag niet bang zijn om 'nee' te zeggen, en uit te leggen wat je anders moet doen. Jij moet dan weer bereid zijn om je kwetsbaar op te stellen en eerlijk op te biechten wat jouw angsten en zwakheden zijn."

Kijk hoe anderen op hun bek gaan

"Zien hoe iemand anders faalt, helpt jou ook om bij te leren. Als chirurgen een nieuwe techniek aanleren, welke gaan dan het snelst vooruit? Zij die de anderen fouten hebben zien maken. Tenzij dat jij van de allereerste dag dat je werd aangenomen al geweldig was, is de kans groot dat je vooral op de kap van anderen bijleert. Hoe dat komt? Onze hersenen doen er alles aan om te voorkomen dat we ons slecht voelen, dus soms liegen we onszelf iets voor. Stel dat je zelf iets totaal verknalt? Dan ga je smoesjes verzinnen waarom je er niets aan kon doen. Wanneer je iemand anders een blunder ziet begaan daarentegen, zie je veel sneller wat er eigenlijk anders moest."

Zie het groot(s)

"Het is véél makkelijker om iets 10 keer beter te maken dan iets 10 procent beter te maken," aldus de wijsheid van Astro Teller, hoofd van Google X. "Als je iets maar voor 10 procent wil verbeteren, gaan je hersenen alle extra informatie en conventies meeslepen," legt Shane uit. "Wanneer je iets echter 10 kéér beter wil maken, moet je het opnieuw heruitvinden. Je gooit alles buiten, en begint met een schone lei. Dat betekent ook dat je zélf groots moet denken. Grote dromers of denkers zijn de leiders van vandaag: mensen willen met je samenwerken, de media wil over je schrijven. Bovendien ga je je zelf ook anders gedragen: wie groots droomt, stelt grotere doelen, is ambitieuzer, en zal sneller zijn collega's voorbijsteken, net omdat hij of zij steeds op zoek is naar meer creatieve, unieke en ongewone oplossingen voor problemen."