Zo word je beter in thuiswerken MV

28 maart 2018

08u44

Van thuis uit werken klinkt vaak als een godsgeschenk. Je kan wat langer blijven liggen, niemand geeft er iets om als je haar niet gewassen is en niemand weet het of je nu eigenlijk gewoon in pyjama voor de computer zit. Maar heb je soms ook het gevoel dat je minder gedaan krijgt thuis? Dat kan. Maar dankzij deze tips word ook jij een pro in het thuiswerken.

Begin bij het begin: wat met die GSM?

Heb je jouw GSM niet nodig voor je werk? Leg hem weg, of zet zijn volumeknop op stil. Ook al heb jij alle wilskracht in de wereld, we kijken allemaal op onze GSM als die vlak naast ons ligt. Heb je jouw GSM wel nodig en krijg je voortdurend telefoontjes? Probeer die dan al wandelend te beantwoorden. We zitten zo vaak neer achter onze bureau, dit kan een goede manier van multitasken zijn!

Ken je grenzen

Het is verleidelijk om je thuis door allemaal andere dingen te laten afleiden. Maar probeer te focussen en je grenzen te stellen. Wat je moet doen voor je werk komt nu op de eerste plaats. Ga dus ook niet tijdens je middagpauze strijken maar neem echt pauze.

Denk na over de plaats

De plaats waar je gaat werken is echt belangrijk. Om productief te zijn is het dan ook best dat je niet gaat werken vanuit je bed of vanuit de zetel. Zet je aan een bureau, of aan de keukentafel. Bewaar afstand tussen de plaats waar je ontspant en waar je werkt.

Wat je aandoet heeft wel belang

Oké, we geven toe, een hele dag in pyjama zitten is zo verleidelijk. Maar probeer het niet te doen. Probeer je in de ochtend aan te kleden. Hiermee geef je het bericht aan je hersenen door dat je van 'slaapmodus' naar 'werkmodus' gaat. Je hoeft je daarvoor niet volledig op te tutten. Is een hele dag in jeans zitten voor jou een hele kwelling? Geen probleem, probeer gewoon niet te werken in de kleren waarmee je juist uit bed kwam.