Zo vind je een job als je zwanger bent of wil worden TVM

12 april 2018

17u01

Bron: Well and Good/Vacature/VDAB 0 Carrière Je bent uitgekeken op je huidige job of net ontslagen, maar je bent zwanger of dat alleszins van plan om te worden. Onmogelijk om nieuw werk te vinden denk je vast, want welke werkgever wil iemand aannemen die al na een paar maanden voor een langere periode weg is? Weinig, maar gelukkig staat de wet aan jouw kant. Met deze tips lukt het je wél om in verwachting die droomjob te scoren.

Het klinkt misschien hard, maar als je nog niet zwanger bent, raden we je aan om dat ook nog even niet te worden. Of toch alleszins niet tot je ergens een contract getekend hebt. Er zijn inderdaad weinig werkgevers die zitten wachten op een werknemer die al snel een paar maanden op zwangerschapsverlof gaat. Het maakt de zoektocht naar een job er alleszins niet makkelijker op. Maar het kan wel en gelukkig maar.

Tip 1. Ken je rechten

De ‘Algemene wet gelijke behandeling’ die al sinds 1994 van kracht is in ons land, verbiedt werkgevers om onderscheid te maken op grond van godsdienst, geslacht, seksuele voorkeur, nationaliteit of burgerlijke staat. En of je al dan niet zwanger bent, valt daar ook onder. Concreet wil dat zeggen dat het bij wet verboden is dat je een job niet krijgt omdat je in verwachting bent.

Al gebeurt dat in de praktijk natuurlijk wel. De werkgever kan je afwijzen voor een andere reden, en daar valt weinig tegenin te brengen, zelfs als je denkt dat je afgewezen bent omdat je zwanger bent. Gelukkig hoef je helemaal niet te vertellen dat je zwanger bent, en potentiële werkgevers mogen dat ook niet aan jou vragen. Als je dus nog kunt verbergen dat je in verwachting bent, hou je deze informatie best nog even voor jezelf.

Er geldt wél meldingsplicht wanneer de zwangerschap je ongeschikt maakt voor de functie waarop je solliciteert. Denk bijvoorbeeld aan een job waarbij je veel moet tillen of met gevaarlijke stoffen werkt.

Tip 2. Hou je privéleven voor jezelf

Sollicitanten hebben vaak de neiging om te snel te veel over hun privéleven te vertellen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Je hoeft tijdens het solliciteren dus helemaal nog niet te zeggen dat je zwanger bent, en je hoeft je daar zeker niet schuldig over te voelen. Hou in je achterhoofd dat het illegaal is om te discrimineren op basis van zwangerschap. En ook dat je daar bent om deze job te krijgen, daar heeft je zwangerschap niets mee te maken.

Eens je aangenomen bent, moet je in principe ook nog niet direct aan je werkgever vertellen dat je zwanger bent. Pas 8 weken voor de bevalling ben je dat verplicht, al vertellen de meeste vrouwen het wel vroeger. Omdat ze hun buik niet meer kunnen verstoppen, maar ook uit respect naar hun werkgever toe. Zo heeft die nog tijd genoeg om vervanging te regelen bijvoorbeeld.

Eens je bij je werkgever een medisch attest hebt ingediend dat je zwanger bent, ben je wettelijk beschermd tegen ontslag.

Tip 3. Wat zijn de familie-gerelateerde voordelen van de job?

Een kind krijgen heeft nu eenmaal een serieuze impact op je leven, en bij het zoeken naar een nieuwe job is het belangrijk dat je daar rekening mee houdt. Eigenlijk zoek je nog voor je gaat solliciteren best uit wat de familie-gerelateerde voordelen van het bedrijf zijn. Krijg je een hospitalisatieverzekering, kun je flexibel werken, hoeveel dagen vakantie heb je?

Als je online of via-via niet meer informatie vindt, kun je daar zeker ook naar vragen op de sollicitatie zelf. Al wacht je daar wel best mee tot je in een verdere ronde zit. Je wil ook niet dat het lijkt dat je alleen geïnteresseerd bent als de voordelen interessant zijn.