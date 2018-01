Zo blijf je geconcentreerd als je van thuis werkt SV

11u35 0 Thinkstock Carrière Het klinkt een stuk aanlokkelijker om te werken met zicht op je eigen tuin in plaats van een overvolle grijze parking. Maar de realiteit wil dat ook thuiswerken niet altijd rozengeur en maneschijn is. Hoe blijf je ook in je eigen omgeving geconcentreerd?

Thuiswerken mag dan wel heerlijk klinken - geen files, geen vervelende collega's of zoemende airco - maar in de praktijk komen er alsnog heel wat afleidingen op je pad. Van een wasmachine die nog moet worden leeggehaald tot dat Netflixabonnement, soms is de concentratie thuis ver zoek. Maar hoe pak je dat aan?

1. Zorg voor een duidelijk afgebakende werkruimte

Gezellig hoor, je laptop neerplanten op de keukentafel en vervolgens enkele taken afwerken terwijl je partner in de keuken staat of de kinderen door de woonkamer hollen. Maar verwacht vooral niet dat je dan ook veel werk gedaan krijgt. Wie van thuis werkt, doet er beter aan een vaste ruimte als werkplek in te richten. Op die manier zijn er duidelijkere grenzen tussen 'werk' en 'leven'. Voor jezelf - zo zal je je beter kunnen ontspannen wanneer je 's avonds in de zetel ploft - maar ook voor anderen. De kinderen weten dan immers dat ze je best niet komen storen.

2. Ontwikkel een routine

Werk jij iedere dag van thuis? Dan is het belangrijk een routine te ontwikkelen. Sta bijvoorbeeld iedere werkdag op hetzelfde uur op, ontbijt vóór je achter je laptop kruipt en plan een vaste middagpauze in. Werk in blokken van twee uur, met telkens een kleine pauze. Wees consequent; Facebook checken, een telefoontje plegen of een kop koffie zetten doe je in je pauze.

3. Ga niet overdreven schuiven

Je bent niet gebonden aan vaste uren, en dat is handig. Maar dat betekent niet dat je zomaar in het wilde weg je hele dag kan gaan volplannen met andere dingen. De tijd verstrijkt sneller dan je denkt, dus het is belangrijk om structuur aan te houden. Zorg ook dat die structuur binnen je persoonlijke leven past. Ben jij iemand die liefst 's ochtends sport? Begin dan wat later met werken en trek eerst een uurtje naar het park of de fitness. Maar dan werk je natuurlijk ook wel wat langer door.