Zette jij een opvallende stap terug in je carrière? Dan zijn wij op zoek naar jou! Lynn Guillaume

10 juli 2019

14u45 1

Hing jij je apothekersjas aan de haak voor een job in de bouw? Ruilde jij je directeursstoel in voor een job aan de fabrieksband? Of hangt aan jouw professionele stap terug een ander straf verhaal vast? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar lynn.guillaume@telenet.be en wie weet schittert jouw verhaal binnenkort in Goed Gevoel.