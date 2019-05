Zelfs in de influencerwereld verdienen vrouwen minder dan mannen Liesbeth De Corte

22 mei 2019

09u58

Bron: Quartz 0 Carrière Even scrollen door Instagram en je zou denken dat influencers een glamoureus leven leiden. Het gevolg: veel mensen vragen zich af hoeveel ze écht verdienen. Softwarebedrijf Klear ging op onderzoek en kwam tot een opvallende ontdekking. Neen, niet iedereen verdient bakken geld. En zelfs in het influencerwereldje - een branche die vooral door vrouwen gerund wordt - strijken dames minder geld op dan mannen.

Even teruggaan in de tijd. Toen de organisatoren van het - ondertussen beruchte en geflopte - Fyre Festival naambekendheid wilden creëren, wisten ze exact hoe ze dat moesten aanpakken. Ze betaalden influencers een dikke som geld om een post te maken over het event. Zo kreeg model Kendall Jenner naar verluidt $ 250.000 (omgerekend ongeveer € 225.000) om het Fyre Festival aan te prijzen, ook al was het nog niet georganiseerd en is het uiteindelijk zelfs uitgedraaid op een groot fiasco.

Het is maar één voorbeeld uit de velen dat vragen doet rijzen over het influencerwereldje. Hoe kunnen mensen geld verdienen met Instagram of YouTube? Verdienen ze werkelijk zo veel? Klear, een marketingplatform voor influencers, ging op zoek naar een antwoord op die vragen door meer dan 2.500 influencers te ondervragen. Ze kregen hulp van mensen wereldwijd die YouTube, Instagram of Facebook gebruiken. Sommigen hadden amper 500 volgers, anderen dan weer meer dan 500.000 volgers.

Geen grote verrassing: het onderzoek toonde aan dat de influencerindustrie een heuse vrouwenbranche is. Maar liefst 75% van alle influencers zijn vrouwen. Wel opvallend is dat vrouwen minder geld vragen dan hun mannelijke conculega’s. Zo vraagt een vrouw gemiddeld $ 351 per post (omgerekend is dat ongeveer € 315). Dat is maar liefst 23% minder dan wat mannen gemiddeld verwachten te krijgen: $ 459 (omgerekend is dat ongeveer € 412).

Volgens de onderzoekers is daar een logische verklaring voor. Omdat er meer vrouwen zijn, is er meer concurrentie. In een poging om tegen elkaar op te boksen, laten ze dan ook hun prijzen zakken. Maar daarnaast is er nog een andere reden. Bij influencers is het uiterlijk heel belangrijk. Een vrouwelijke advocaat kan exact hetzelfde doen als een mannelijke advocaat, en vice versa. Maar een vrouwelijke influencer kan moeilijk reclame maken voor een aftershave voor jonge kerels.

De wetenschappers besluiten dat de prijzen nogal kunnen variëren. Iemand met 500 tot 5.000 volgers kan $ 43 (omgerekend ongeveer € 38) vragen voor een Instagramstory en $ 315 (omgerekend ongeveer € 282) voor een YouTube-video. Bij een grote bekendheid of ster is het dan weer goed mogelijk dat je $ 3.800 (omgerekend ongeveer € 3.400) moet betalen voor een video. Posts of video’s over reizen zijn dan weer het duurste, met een gemiddelde prijs van $ 5.335 (omgerekend ongeveer € 4.786).