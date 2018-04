Werken vanuit je hangmat? 5 tips hoe je een digitale nomade wordt Priscilla van Agteren

06 april 2018

11u25

Werken wanneer het jou uitkomt, mailtjes tikken op het strand en de hele wereld zien: digitale nomaden hebben een jaloersmakend bestaan. Lijkt locatie-onafhankelijk werken jou ook wel wat? Met deze 5 tips geef ook jij je carrière een globetrottend vervolg.

Jantien Klein Ikink (29) is zo'n digitale nomade: een vast adres heeft ze niet meer. De geboren Lichtenvoordse woont en werkt waar het haar uitkomt, waar dan ook ter wereld. "Eerst had ik een vaste job bij een drukkerij, maar ik was zo veel mogelijk aan het reizen. Werken was het nooit helemaal voor mij. Ik deed het om te sparen voor de volgende trip. Ik wilde voor mezelf kunnen beginnen, maar nog wel wat van de wereld kunnen zien. Ik wilde die twee dingen combineren."

Jantien kreeg zoveel vragen over haar bijzondere bestaan, dat ze – voor eventjes terug in Nederland – seminaries geeft aan andere aspirant-nomaden. Wat raadt zij hen aan?

Tip 1: Bedenk je, er zijn geen regels

"Er zijn nogal eens wat misverstanden over de term digitale nomade. Het lijkt misschien of er bepaalde dingen aan vastzitten – je bent altijd maar in verre landen – maar dat hoeft helemaal niet. Het is maar net hoe je er invulling aan geeft. Iemand vroeg laatst of ze wel een digitale nomade was als ze in de Achterhoek wilde werken. Natuurlijk. Je bent er al een als je besluit voor even ergens anders te gaan wonen en werken."

Wat voor banen zijn geschikt om locatie-onafhankelijk te werken? "Eigenlijk verrassend veel. Veel digitale nomaden werken als digital assistant – secretaresse op afstand – maar er is veel meer mogelijk. In Brazilië kwam ik twee jongens tegen die als programmeur werkten: ze zorgden er op afstand voor dat een fabriek in Nederland bleef draaien. Af en toe gingen ze een keer langs, maar voor de rest hoefden ze er niet te zijn. Sommige nomaden komen vooral rond door passief inkomen te hebben, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed."

Tip 2: Bereid je goed voor

Wie een bestaan als digitale nomade overweegt, is nergens zonder onderzoek. "Het is een grote stap, dus je moet weten waar je aan begint." Gelukkig zijn er genoeg manieren voor aspirant-nomaden om zich te informeren. "Op websites en blogs is veel te vinden en er zijn workshops en cursussen. Weet je zeker dat je het wil doen, dan raad ik je zeker aan mee te gaan met de digital nomad cruise. Dat heb ik ook gedaan. Twee weken lang ben je aan boord met 260 andere digitale nomaden uit allerlei landen."

De cruise kost tussen de 1.200 en 1.800 euro all-inclusive, afhankelijk van de hut. "Aan boord geven deelnemers zelf workshops en lezingen over verschillende onderwerpen, zoals jezelf presenteren aan opdrachtgevers en het creëren van passief inkomen door bijvoorbeeld vastgoed." De cruise is bovendien de ideale netwerkmogelijkheid. "Je leert in één klap al die mensen kennen. Het helpt ook dat het aan boord niet alleen over zaken gaat. Elke avond wordt er samen gegeten en wordt er tot in de vroege uurtjes gefeest. Van de vriendschappen die ik zelf heb gemaakt tijdens de cruise, heb ik nu nog profijt."

Tip 3: Denk aan praktische zaken

Het aantal digitale nomaden stijgt rap, maar een leven onderweg vereist wel enige organisatie. "Wat je moet hebben, is een goede laptop en ander goed werkmateriaal. Je wil niet onderweg moeten aanmodderen. Alles wat ik meeneem, past in mijn rugzak en een handtas. Ik denk er nu over na om ook een koffer mee te nemen, zodat er wat zakelijke kleding mee kan en een paar hakken. Als je bijvoorbeeld van een warme naar een koude plek reist, kun je afspreken dat iemand je je winterkleding opstuurt."

Uiteraard gebruik je je gezonde verstand. "In sommige landen moet je nu eenmaal meer uitkijken dan hier. In Colombia ga je niet buiten op een terras zitten werken op je peperdure Macbook. In Brazilië pak je ’s avonds niet je mobiel uit je tas."

Tip 4: Digitale nomade zijn is geen vakantie. Investeer in jezelf alsof je nog thuis bent

Een digitale nomade moet één ding onthouden: "Je bent niet op vakantie. Omdat het er zoveel van weg heeft, ga je je wel zo gedragen. Dat is niet altijd even gezond. Op vakantie laten mensen vaak de teugels vieren en eten ze bijvoorbeeld vaker slecht eten. Er is ook een neiging alles zo goedkoop mogelijk te doen, waardoor je al snel in een hostel belandt. Maar daar slaap je vaak slecht, en dat komt je werk niet ten goede." Jantien raadt aan zo veel mogelijk te leven als thuis. "Investeer in jezelf zoals je dat in je thuisland ook zou doen. Ik huur een comfortabele woning en eet in restaurants waar ze niet alleen maar friet hebben. Dat is wat duurder, maar in de meeste landen makkelijk te doen. Ik heb eenzelfde salaris als ik Nederland had, dat is pakt vaak voordelig uit."

Tip 5: Test of het wat voor jou is

"Het is verstandig om je levensstijl geleidelijk te veranderen. Ga eens een paar maanden weg en kijk hoe dat bevalt. Het is handig om te beginnen op plekken waar veel andere digitale nomaden zijn, anders voel je je waarschijnlijk maar alleen. Word voor vertrek lid van een Facebook-groep en kijk wie er nog meer rond dezelfde tijd zijn als jij. Nomaden bewegen meestal mee met het weer: Europa in de zomer, Zuid-Amerika, Azië en verder in de winter. Populaire plekken zijn onder meer Lissabon, Budapest en Kaapstad. Nomaden kiezen meestal een middelgrote stad om te werken. In een miljoenenstad is het lastig elkaar te vinden, en in een dorp heb je vaak te weinig voorzieningen.

Het leven als digitale nomade wordt steeds populairder, maar is niet weggelegd voor iedereen. "Je moet snel kunnen schakelen en goed tegen verandering kunnen. Leven als digitale nomade betekent dat je nooit vastigheid hebt. Dat kan vermoeiend zijn. Als ik problemen heb met mijn visum baal ik ook."

Terugkomen in je thuisland kan een vreemde gewaarwording zijn. "Onderweg maak je zo veel mee. Dan kom je hier, en is er hier niets veranderd. Mijn familie en directe vriendenkring weet wat ik doe en hoe het met me gaat, maar anderen snappen soms niet hoe ik mijn leven inricht. En andersom begrijp ik hun manier van leven ook niet meer."

Toch is Jantien verkocht. "Uiteindelijk is het een kick als alles lukt. Ik zie mezelf nog zeker wel een tijd zo leven. Ik weet niet of ik ooit nog zou willen stoppen."