Werk als een Viking en je hebt plezier in je job Fien Tondeleir

20 september 2019

05u00 0 Carrière Twee keer per dag een verplichte koffieklets met collega's en een kappersbezoek tijdens de uren. Die relatief kleine ingrepen schenken ons weer werkgeluk. Wat in Scandinavië al jaren goed marcheert, heeft ook hier kans op slagen, menen experts. Of: hoe 'werken als een Viking' maar beter het nieuwe bedrijfsmotto wordt.

Alle hens aan dek, want 't is weer wat minder plezant op ons werk, zo leert de jaarlijkse bevraging van Tempo-Team. Een goed loon en vakantie buiten beschouwing gelaten, zijn er slechts drie ingrediënten die ons werkgeluk - een povere 6,5 op 10 - een boost kunnen geven. Sterk teamwork, 'gezond welzijn' of een goede band met onze buren aan het kantooreiland, en een perfecte mix tussen werk en privé of tijd voor de kindjes.

In Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben ze die boodschap al lang begrepen. Die landen prijken niet voor niets bovenaan het World Happiness Report van de VN. Wie langer werkt, wordt in Scandinavië beloond, er is meer kans op promotie en er zijn uitgebreide voordelen voor mama's en papa's, zoals 480 dagen geboorteverlof - grotendeels betaald. "Al zit werkgeluk ook in kleine dingen", zegt Kim Hilgert, happiness ambassador bij Tryangle, dat samen met Belgische bedrijven "werkt aan werkgeluk". "Soms rinkelt om 10.30 uur een belletje dat een verplicht pauzemoment aankondigt of staat iedereen op hetzelfde uur recht om koffie te drinken. Voorwaarde is wel dat er dan niet over werk gepraat wordt."

Muisstil vs. ambiance

Bijna twee op de drie Belgische werkgevers geloven dat regelmatige breaks het werkgeluk inderdaad maximaliseren en vier op de tien moedigen hun personeel dan ook aan genoeg te pauzeren. En er is meer van dat kleins dat weinig middelen behoeft. "De herverdeling van werkruimtes in plekken waar het muisstil is, waar getelefoneerd mag worden en waar er ambiance heerst. Of het zelf invullen van werktijd: wie naar de kapper wil tijdens de uren, zou dat moeten kunnen als z'n werk klaar is. Het is een visie die in Scandinavië door iedereen onderschreven wordt, maar hier nog ontbreekt."

Een eerste stap naar meer werkgeluk is de aanstelling van een 'happiness-verantwoordelijke', of beter nog een team dat zich daarmee bezighoudt, luidt het nog. Wie weet, stijgt de score dan volgend jaar tot 8 op 10 - een geluksgevoel dat nu maar één op de drie collega's weet te bereiken.

Wie ongelukkig is op het werk...

zet zich niet extra in (40%)

voelt zich minder gezond (49%)

is minder tevreden over z'n loon (39%)

Wie gelukkig is op het werk...

schat z'n kansen op promotie hoger in (63%)

ervaart goeie balans tussen werk en privé (77%)

vindt dat er genoeg gepauzeerd wordt (80%)