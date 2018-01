Wat trek je aan bij het solliciteren? HR-professionals en mode-experts bundelen hun tips ND

11u57 0 thinkstock Carrière Alsof dat sollicitatiegesprek zelf nog niet stresserend genoeg is, komt daar ook de nodige kledingstress bij kijken. Een juist gekozen outfit kan er nochtans voor zorgen dat jij je goed in je vel voelt en een goede eerste indruk maakt. HR-bedrijf ASAP en webshop Maison Lab bundelen samen hun tips voor een geslaagde sollicitatie, inhoudelijk én vestimentair, aan de hand van verschillende video's.

Succesvol solliciteren is één ding, stijlvol een job binnenhalen is ook een kunst. Bovendien kan die ene broek of jurkje jou net die boost in je zelfvertrouwen geven waardoor je meer kans maakt op die droomjob. "Het is een onderbelicht aspect van het solliciteren," vindt mode-expert Djalil Labyed van webshop Maison Lab. "Door je goed te kleden, toon je zowel respect voor jezelf als voor jouw omgeving. Werkgevers appreciëren dat."

HR-bedrijf ASAP en webshop Maison Lab lanceren daarom vanaf 22 januari maandelijks een video die mensen nuttige tips geeft voor verschillende professionele situaties. "In de eerste bijdrage focussen we op de voorbereiding op het sollicitatiegesprek", legt Renate Nelis van ASAP uit. "Onze experts geven concrete toptips waarmee sollicitanten hun sterke punten in de verf kunnen zetten. En de stijladviseurs van Maison Lab leggen uit hoe ‘dress to impress’ werkt. Zo is bijvoorbeeld niet enkel de juiste kleding belangrijk. Ook de kleur(combinatie) kan impact hebben."

De eerste video met tips kan je alvast hier bekijken. Succes!