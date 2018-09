Wat kan je doen als een collega uitvalt met een burn-out? TVM

03 september 2018

11u06 0 Carrière Een medewerker die uitvalt vanwege stress, burn-out, … kan voor veel ongemak zorgen op de werkvloer. Meestal was er geen tijd voor een goede overdracht of voorbereiding. Vervangen is vaak niet de eerst gekozen oplossing (“misschien valt het wel mee”). Een mogelijke reactie van collega's en leidinggevenden is om geërgerd te zijn. De “achterblijvers” ondervinden ongemak door de uitval van hun collega. Er valt een radertje weg, wat extra werkdruk voor de anderen betekent. Psychologe Anouck Heulot van Adviescentrum Pobos - gespecialiseerd in burn-out en trauma - geeft vijf tips voor de achterblijvers.

Goed 12 procent van de Vlaamse werknemers (280.000 mensen) en 11 procent van de zelfstandigen (40.000 mensen) hebben last van acute psychische vermoeidheidsproblemen die tot een burn-out kunnen leiden. Dat blijkt uit een bevraging van de Serv-stichting Innovatie & Arbeid. De kans is dus reëel dat één van jouw collega’s in de nabije toekomst er ook door geveld wordt, of misschien is dat zelfs al het geval. Psychologe Anouck Heulot legt uit hoe je dat best opvangt.

1. Informeer je over burn-out: oorzaken, symptomen, gevolgen hiervan... Dit kan helpen om waakzaam te zijn over je eigen veerkracht en vergroot de kans om eventuele symptomen en signalen bij anderen sneller te (h)erkennen. We willen vooral voorkomen dat er nog iemand uitvalt.

2. Kijk goed naar wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn. Is dit zowel voor jou als, voor de collega’s en de leidinggevende(n) duidelijk? Dit is belangrijk, want een aantal taken van de afwezige collega zullen immers mogelijks worden verdeeld binnen het team.

3. Geef duidelijk je eigen grenzen aan. Misschien doe je in het begin met plezier wel extra werk (ter vervanging van de afwezige collega), maar als dit lang aanhoudt, kan dit ook voor jou (te) zwaar worden.

4. Blijf niet alleen achter je bureau zitten met een moeilijk dossier. Overleg samen met jouw collega’s hoe jullie dit kunnen oplossen. Denk niet dat je zwak overkomt door hulp te vragen. Iemand die met jou meedenkt of meewerkt, kan veel stress voor je weghalen.

5. Neem tijdig een pauze. Neem op tijd een beetje ‘me-time’; daarna kan je er weer hard tegenaan gaan. Dat houdt jouw energiegevers en energievreters in balans.