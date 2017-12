Waarom thuisblijven voor de kinderen wél een heel geëmancipeerde keuze is 4 vrouwen vertellen over hun keuze voor hun gezin Eva Van Driessche

08u22 0 Joost Joossen Eva Tuytelaers

Eva, Fien, Saskia en Melissa besloten om hun carrière stop te zetten of uit te stellen om zelf voor de kinderen te zorgen. En dat is een heel geëmancipeerde en bewuste keuze. Geen keuze voor een leven als huisvrouw aan de haard, maar een keuze om als gezin trager, bewuster en beter te gaan leven.

Eva Tuytelaers (32) is samen met Kristof. Zoontje Hélder is net één jaar geworden.

«Het was geen roeping om voor kinderen te zorgen. Maar voor mijn eigen kind vond ik het onvermijdelijk. Ik ben niet het meest zorgzame type. Ik ben wel thuis, maar ben superslecht in het huishouden. Voor mij is zorgen ook niet de was perfect opgevouwd hebben of koken. Dat doet Kristof, hij kookt voor ons. Zorgen is er zijn voor Hélder als hij het moeilijk heeft, samen spelen, samen boekjes lezen.

Wij hadden geen crèche vastgelegd tijdens de zwangerschap, omdat we dachten dat we het zelf wel konden opvangen. Ik was freelancer, Kristof werkte veel thuis. Dus rekenden we elk een dag, en dan waren er nog de enthousiaste oma’s en opa’s. Hélder werd geboren met ernstige gezondheidsproblemen, hij moest geopereerd worden en bleef een hele tijd in het ziekenhuis. Toen was de beslissing helemaal duidelijk: hij had ons nodig. Hélder was een huilbaby en in mijn ogen kan je die niet naar de crèche doen. Ik kon hem zelfs niet naar de grootouders doen. Ik kon hem al niet troosten, hoe zou iemand anders dat dan moeten kunnen? En dus zat ik plots alleen thuis met een huilbaby. Dat was best zwaar. Kristof heeft dan loopbaanonderbreking genomen, zodat we elkaar konden afwisselen. Toen het beter begon te gaan met Hélder, is Kristof weer meer aan het werk gegaan als scenarioschrijver. Hij is de belangrijkste kostwinner van ons tweeën. Ik ben ook altijd een beetje blijven werken, maar veel minder dan vroeger.»

«Ik denk dat ik zo’n 20 procent van mijn tijd werk. Dat is op momenten dat ik niet op Hélder let, want de twee combineren, dat gaat niet (lacht). Bijna elke week praten we weleens over de situatie; het is niet dat het van een leien dakje loopt. Het is niet ideaal, niet romantisch. Het is spartelen om boven te blijven drijven. Zelfs voor die 20 procent werk heb ik best nog veel stress omdat het moeilijk is om deadlines te halen als Hélder thuis is.»

We leven heel erg in het nu. Hij is nu klein, die tijd komt nooit meer terug. Eva

