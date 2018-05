Waarom je wat vaker met collega’s moet zeuren over het werk TVM

10 mei 2018

10u07 5 Carrière Collega’s die voortdurend lopen te zeuren over het werk zijn hoogst irritant, want daar word je alleen maar zelf negatief van. Toch zeggen Australische onderzoekers nu dat we best wat vaker mogen klagen en mopperen tegen onze collega’s.

Begin dit jaar vond de actie '30 dagen zonder klagen’ nog plaats om ons aan te zetten minder te klagen. Wij Vlamingen staan er namelijk voor bekend dat we nogal graag zeuren. Over het weer, het verkeer of het werk. Het kan opluchten om even stoom af te blazen, toch wordt zeker op de werkvloer aangeraden om er niet mee te overdrijven. Naar je werkgever toe komt dit niet goed over, en als jij blijft zeuren gaan je collega’s zich aan je ergeren en zouden ze zelf ook negatief worden.

Nieuw onderzoek van de universiteit van Melbourne beweert echter dat tegen collega’s zeuren net goed is om over bepaalde problemen heen te geraken en ook de band onderling versterkt. Ze kwamen tot die conclusie nadat een zekere dokter Vanessa Pouthier de werksfeer in een groot Australisch ziekenhuis onder de loep nam. Ze was aanwezig bij 50 ochtendvergaderingen, interviewde elk personeelslid twee keer en ontdekte zo dat samen klagen op de werkvloer minstens even belangrijk is als moppen tappen.

Dezelfde mening

“Wat mij vooral opviel is dat het personeel door te klagen ontdekte dat ze dezelfde mening hadden over bepaalde situaties en dat ze allemaal eigenlijk niet zo verschillend van elkaar zijn,” aldus Pouthier aan Pursuit. “Zeuren tegen elkaar zorgt ervoor dat mensen ontdekken dat ze vaak dezelfde dagdagelijkse moeilijkheden ondervinden en dat ze daar ook vaak dezelfde mening over hebben.”

Wel wijst ze erop dat zagen niet gelijk mag staan aan pesten. “Je mag nooit klagen over een individueel persoon in het team. Het onderwerp moet iets zijn waar iedereen het over eens kan zijn, bijvoorbeeld de structuur waarin jullie werken of eventueel bepaalde personen buiten het team.”