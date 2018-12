Waarom de werkmens zich gehandicapt voelt zonder koffie Miljaar, de koffiemachine is stuk Barbara Debusschere

05 december 2018

Bron: De Morgen 0 Carrière Het gebeurt elke dag wel ergens op een werkvloer: de koffiemachine is stuk. Werknemers reageren steevast ontzet. Is koffie voor de kantoormens even essentieel als toegang tot het internet?

Lichte wanhoop, gevloek, een instant writer’s block, overwegen de vakbond in te schakelen. Dat zijn enkele reacties wanneer de redacties van De Persgroep de dag moeten starten met de boodschap dat het koffieapparaat stuk is. Degene die thee oppert vinden we moedig en sympathiek, maar nee, thee kan nooit de redding zijn. Liever gaan we op zoek naar een noodnummer voor ultrasnelle herstellingen, zoals bij een gaslek. Dat moet toch bestaan? De collega die toevallig een dag thuis werkt, noemen we in een vlaag van jaloezie gelukzak. “Hoe denk je dat wij dat hier gaan redden? Schrijf jij maar wat extra dan.”

