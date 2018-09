Waarom 43% van de afgestudeerden start in een job die niet aansluit bij zijn studies TVM

21 september 2018

11u02 1 Carrière Maar liefst 43% van de afgestudeerden in ons land start in een job die niet aansluit bij zijn of haar diploma. Bij amper 15% van hen was dat een bewuste keuze. Dat blijkt uit een poll van rekruteringsbureau Hays. Hoe komt dat?

Elise Denecker, Head of People & Culture bij Hays: "Deze cijfers zijn opvallend. 43% van de bevraagden komt terecht in een sector die niet aansluit bij zijn studies. 15% hiervan kiest er bewust voor, vaak wanneer ze na het volgen van een algemene studierichting weinig arbeidsmogelijkheden zien. Op je 18 jaar is het immers niet gemakkelijk om te weten welke richting je uit wil. Vandaar dat velen voor een studierichting kiezen waarmee ze later verschillende kanten op kunnen. Denk maar aan iemand die rechten gestudeerd heeft en nadien een commerciële functie uitoefent bij een bank."

"Maar een ander deel, 28% van de gevallen, is verplicht om te kijken naar jobs die aansluiten op een ander studieveld. Veel bedrijven kiezen liefst voor mensen met een eerste relevante werkervaring in plaats van een schoolverlater. Maar de tijd om schoolverlaters de laan uit te sturen is voorbij."

Opleidingen en stages

Daarom worden opleidingen en stages op de werkvloer steeds populairder. "We merken een mindswitch op bij onze klanten. Heel wat bedrijven hebben vandaag een uitgebreid aanbod aan opleidingen en trainingen, waardoor de kandidaat alle kennis ‘on the job’ vergaart. Dat is een prima manier om openstaande vacatures, denk aan knelpuntberoepen, in te vullen en de kloof tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs te dichten”, vertelt Elise.

Omscholing

Heel wat bedrijven starten daarom hun eigen opleidingscentrum. Vooral in knelpuntberoepen zoals technische banen en jobs in de ICT. Maar ook andere sectoren voelen druk. De arbeidsmarkt wordt volgens hen dan ook in steeds meer sectoren kandidaatgedreven.