Waar zijn die handjes? Zo gebruik je lichaamstaal tijdens videomeetings

12 juni 2020

07u57 1 Carrière Ook al glijden we stilaan uit de coronaquarantaine, toch blijft thuiswerken – tjah ... – een blijvertje. En ook de videovergaderingen zullen we er bij moeten nemen. Tot grote frustratie van velen, want vier op de vijf werknemers geven de voorkeur aan fysieke meetings en babbels aan het koffieapparaat. Gelukkig kan dat voor een deel verholpen worden door meer lichaamstaal te gebruiken tijdens videocalls, zegt Eva Vissers, expert in non-verbale communicatie.

We hebben nog nooit zo veel gekletst via de laptop of de smartphone als de jongste weken. Logisch, want we moesten in ons kot blijven en vanuit ons huis werken. En het ziet ernaar uit dat thuiswerken nog màànden ingeburgerd zal blijven. Wat vinden we daar eigenlijk van? Het onderzoeksbureau Indiville trok – in opdracht van Telenet – met die vraag naar 1.500 Belgen.

Geen grote verrassing: we missen het rechtstreekse sociale contact met onze collega’s. Slechts een op de vijf (24 procent) verkiest online meetings boven fysieke vergaderingen. 52 procent voelt zich minder op de hoogte van wat er leeft in het bedrijf omdat ze de babbels aan de koffiemachine missen.

Verdomde videocalls

Het onderzoek bevestigt ook wat we al langer weten: al dat gezoom en gehangout is ontzettend vermoeiend. Elkaar niet goed verstaan of een luide echo die door de kamer galmt blijkt een bron van ergernis. Maar ook collega’s die hun micro niet uitschakelen (muten) of die hun camera laten uitstaan, leiden tot frustratie. Al die zaken maken dat een op de vijf zich ongemakkelijk voelt bij online vergaderen. Toch is er een lichtpuntje: een op de drie vindt het fijn om stiekem te kunnen binnenkijken bij collega’s.

Omdat veel mensen zich ongemakkelijk voelen, verlopen veel videomeetings ook een pak stroever. “We weten onszelf vaak geen houding te geven tijdens videovergaderingen omdat we bezorgd zijn over onze eigen fysieke verschijning en we te veel naar ons eigen gezicht kijken. Daardoor gaan we onnatuurlijk zitten, beginnen we aan allerlei dingen te friemelen of zetten we onze camera uit”, bevestigt Eva Vissers, expert in non-verbale communicatie en oprichtster van het trainingsbureau Human Frequency.

“Nochtans wordt minstens 60 procent van onze communicatie non-verbaal overgebracht. Daarom is het belangrijk om alles uit de kast te halen op non-verbaal vlak en er vooraf over na te denken. Dat zal je verschijning en je boodschap alleen maar ten goede komen. Zeker nu we in de toekomst vaker op afstand werken, is het belangrijk om stil te staan bij hoe we onze lichaamstaal vertalen naar virtuele vergaderingen.”

Vissers geeft drie tips om met impact te communiceren tijdens een videovergadering:

Je camera is geen spiegel

“Bereid je voor op technisch, inhoudelijk en op uiterlijk vlak. Test je beeld en geluid en check hoe de lichtinval is: liever geen licht bovenop je hoofd, maar zoek naar natuurlijk licht dat langs voren op je snoet valt. Of plaats een extra lampje net achter de lens van je laptop om jezelf extra te belichten.”

“Zorg voor een neutrale achtergrond zonder rommel. Kijk voor je begint ook even in de spiegel om te zien of je haar en kraag goed zitten. Zo vermijd je dat je aan het begin van het gesprek je camera als spiegel gebruikt, waardoor je zenuwachtig en onprofessioneel overkomt.”

Kijk eens diep in mijn ogen ...

“Zet je camera altijd op ooghoogte, want je wilt vermijden dat jouw collega’s een inkijk krijgen in je neusgaten. Ook tijdens videovergaderingen is oogcontact essentieel. Mensen die elkaar aankijken, produceren het zogenoemde knuffelhormoon oxytocine in hun brein. En ja, dat gebeurt zelfs via een videoscherm. Je bouwt op die manier extra vertrouwen op en maakt een betere connectie met je gesprekspartner.”

Tip: kleef een kleine smiley rond de camera, zo kijk je altijd recht in de lens Eva Vissers, expert in non-verbale communicatie

“De meeste mensen kijken tijdens een virtuele vergadering naar de persoon in beeld of naar zichzelf, waardoor hun ogen lager kijken. Om dat te vermijden, kan de volgende tip helpen: plaats de lens van de camera op ooghoogte. Teken een smiley op een post-it en maak met een perforator een gat in die smiley op de plaats waar de neus zou zitten. Kleef die smiley op de camera, en zie dat het gaatje groot genoeg is zodat de lens niet bedekt wordt. Tijdens een meeting kijk je gewoon naar de smiley, en zo kijk je steeds recht in de camera. Sommige online vergader-tools bieden ook de mogelijkheid om je eigen beeld naar boven te verslepen.”

Waar zijn die handen?

“Neem een bepaalde afstand van de camera: idealiter laat je wat ruimte boven je hoofd zien en tot aan je middel. Zo kan je meteen meer lichaamstaal tonen. We kijken van nature heel graag naar handen, ze geven ons vertrouwen en stellen ons gerust. Als ze niet zichtbaar zijn, dan raken we door allerlei onbewuste processen in ons hoofd afgeleid.”

“Praat je met verklarende handgebaren, dan kom je niet alleen charismatischer en energieker over, maar ze zullen je woorden ook ondersteunen en je boodschap beter laten begrijpen. Handgebaren helpen eveneens om scherper te denken en beter te praten.”

“Beperk zoveel mogelijk zenuwachtige lichaamstaal: friemel niet aan je haar, trek niet voortdurend aan je mouw en zet objecten die je kunnen afleiden ver weg. Zit je in een videovergadering met meer dan vijf deelnemers, spreek dan vooraf even af op welke manier je aangeeft het woord te willen. Sommige online vergadertools voorzien nu al de optie om virtueel je hand omhoog te steken.”

