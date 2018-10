Vrouwen voelen dubbel zoveel druk om buiten de kantooruren te werken TVM

23 oktober 2018

09u02 2 Carrière Beantwoord je na de kantooruren ook telefoontjes en mails? Je bent niet alleen, want maar liefst 3 op de 4 werknemers blijven permanent verbonden buiten de werkuren. Opvallend is dat vrouwen zich daar 2 keer meer verplicht toe voelen dan mannen. Dat blijkt uit een Europese enquête van rekruteringsbureau Page Personnel.

De grens tussen werk en privé wordt alsmaar vager. Volgens de enquête zijn 8 op de 10 werknemers uitgerust met een tool van hun bedrijf zoals een gsm of laptop. Daardoor voelen meer en meer mensen de drang om permanent verbonden te blijven met hun werk. Zo beantwoordt de helft van de werknemers hun e-mails dagelijks voor en na de kantooruren en 40% zakelijke telefoontjes wanneer ze eigenlijk al klaar zijn met werken. 15% doet dat ook op vakantie. Volgens 63% van de ondervraagden hebben hun werkinstrumenten hun leven veranderd en amper 29% bedoelt dat op een positieve manier.

“Buiten de kantooruren in verbinding staan met het werk is voor sommige mensen geruststellend. Ze komen immers niet graag op kantoor aan met bijvoorbeeld tientallen ongelezen e-mails”, zegt Olivier Dufour, Executive Director van Page Personnel. “Anderen kan dat echter stress bezorgen. Steeds meer mensen zijn niet langer in staat om grenzen te stellen en bepaalde momenten voor de volle 100% te reserveren voor hun privéleven. Hier hebben bedrijven een sociale rol te spelen, vind ik: zij moeten de flexibiliteit van de werknemers vergemakkelijken en tegelijkertijd de grens tussen privé- en beroepsleven afbakenen. Mijn advies aan de werknemers is om in de eerste plaats grenzen te stellen en natuurlijk om deze met hun werkgever te bespreken.”

Verschil man en vrouw

Uit de enquête blijkt dat er 2 redenen zijn waarom werknemers steeds vaker permanent verbonden blijven. 6 op de 10 werknemers voelen zich verantwoordelijk, terwijl 1 werknemer op 3 zich verplicht voelt. Er is echter een duidelijk verschil tussen de gevoelens van vrouwen en mannen. Meer dan de helft van de vrouwen (52%) voelt zich immers verplicht om verbonden te blijven, terwijl slechts 27% van de mannen zich zo voelt.