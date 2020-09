Vrouwen bergen ambities nog altijd te snel op: 2 carrièrevrouwen helpen je op weg naar professioneel succes

Carrière Het is jammer genoeg nog altijd iets bijzonders: een vrouw die een hoge professionele positie bereikt. ‘De eerste vrouwelijke CEO’, ‘de eerste vrouwelijke premier’, ‘de eerste vrouwelijke decaan’: anno 2020 moeten vrouwen nog altijd glazen plafonds breken. En daarbovenop voel je als vrouw vaak nog de verplichtingen tegenover je gezin. Het is een worsteling die Marion Debruyne (48) en Katleen De Stobbeleir (42) bekend in de oren klinkt. De eerste is de eerste vrouwelijke decaan van de Vlerick Business School, de tweede professor in leiderschap aan Vlerick. In hun boek ‘Making your way’ formuleren ze hun wegwijzers naar succes. Hoe je als vrouw dat begrip ook definieert. “Als wij hadden gedacht: dáár moet onze carrière heen, dan waren we er nooit geraakt.”

Werken aan een carrière. Maar ondertussen ook werken aan een gezin en een rijk sociaal leven. Hoe doe je dat in godsnaam als vrouw? Professoren Marion Debruyne en Katleen De Stobbeleir vonden voor zichzelf al het antwoord op die vraag. En nu delen ze het met ons. Hun boek ‘Making your way’ richt zich niet specifiek op vrouwen, maar refereert wel aan enkele van hun persoonlijke ervaringen. Het doel van het boek? Ons op weg helpen richting de verwezenlijking van onze professionele dromen. “We ontmoeten vaak personen die hun potentieel niet waarmaken omdat ze beperkt worden door overtuigingen over hoe een carrière of geluk eruit moet zien. We willen mensen aanmoedigen om zich daarvan te bevrijden.”

In het professionele leven krijgen we allemaal obstakels op het pad. Vrouwen op de carrièreladder zeker. Hoe moeten we daarop reageren?

Katleen: “Telkens ik obstakels ervaren heb in mijn carrière, heb ik geprobeerd om die niet als een tegenslag of rem te zien, maar als een uitdaging. Iets om te overwinnen, iets om over bij te leren. Het verhaal van Harvard-professor Laura Huang vind ik heel inspirerend. De kaarten waren niet in haar voordeel geschud, als dochter van Taiwanese immigranten in de Verenigde Staten. Maar haar tactiek was: ik ben een buitenbeentje en ga dat in mijn voordeel gebruiken. Nu heeft ze er haar levenswerk van gemaakt om de vooroordelen die mensen ervaren te onderzoeken. Durf dus het buitenbeentje te zijn, al zorgt dat voor obstakels. Buig die status om tot een voordeel.”

Marion: “Persoonlijk heb ik een kort geheugen voor de obstakels op mijn pad en dat heeft me geholpen. Ik ben niet blind voor ze geweest, maar ben er gewoon met volle moed doorheen geknald. Met hulp van anderen. Want dat is ook waar: een carrière bouw je nooit alleen. Veel mensen hebben mij geholpen met advies en stevige duwtjes in de rug. Dat is ook een manier om obstakels te overwinnen.”

Een professionele kans is als een trein die even stopt in je station en daarna weer doorrijdt. Spring erop, nu je kan Marion Debruyne

Hoe zijn jullie als vrouwen erin geslaagd om, ondanks de obstakels, op te klimmen?

Marion: “Ik heb de kansen die ik kreeg altijd gegrepen, zelfs al waren de omstandigheden niet perfect. Dat is een erg belangrijke les, vind ik. Kansen komen bijna nooit op een moment waarvan je denkt: ‘Dit is ideaal, nu ben ik of is mijn leven hier helemaal klaar voor.’ Voor mij was dat de kans om naar het buitenland te gaan. En dan zit je daar. Je hebt een gezin, hebt het zo al erg druk of voelt je nog te jong voor een nieuwe functie. Probeer die kans te zien als een trein die nú stopt in je station en daarna weer doorrijdt. Spring erop, nu je de kans hebt. Misschien betekent dat extra chaos, zeker als je als vrouw zowel echtgenote, mama, vriendin als professional bent. Maar omarm die chaos en laat de perfectie los.”

Katleen: “We merken uit onderzoek dat we met z’n allen, vrouwen inclusief, nog nooit zo perfectionistisch zijn geweest. Maar die perfectie die je van jezelf verwacht of waarvan je denkt dat je omgeving je die oplegt, is per definitie onbereikbaar. Wie dat niet beseft, gaat ambities opbergen. Wanneer vrouwen een vacature zien, solliciteren ze vaak pas wanneer ze aan honderd procent van de vereisten voldoen. Mannen, daarentegen, stellen zich kandidaat wanneer ze ‘maar’ aan twee derde voldoen. En dat is het net: heel vaak is twee derde al voldoende.”

Vrouwen hebben ook wel van nature bepaalde sterktes die een voordeel zijn op de werkvloer.

Katleen: “Zeker. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer geneigd zijn om feedback en advies te zoeken en ernaar te luisteren. Dat is vandaag zo’n belangrijke eigenschap voor een leider. Want in een complexe wereld als de onze, kan één persoon onmogelijk alle antwoorden hebben. Al luisteren we als vrouwen misschien ook iets té veel naar advies van anderen. Zeker wanneer het gaat over hoe de perfecte carrière of de perfecte carrièrevrouw eruitziet.”

Marion: “Er is die quote ‘just be yourself, everybody else is taken’. Blijf je eigen professionele stijl trouw. Het heeft geen zin om als vrouw op de werkvloer of in een leidinggevende rol een mannenjasje te proberen aan te trekken. Als je dat doet, presteer je alleen maar slechter. Dat heeft onderzoek werkelijk aangetoond. We evolueren sowieso naar een ander model van leiderschap. Je hoeft niet langer de alleenheersende visionair te zijn, nu hebben we leiders nodig die luisteren, samenwerken, relaties opbouwen met hun mensen en durven toe te geven dat ze iets niet weten. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat wie advies durft te vragen op het werk, competenter lijkt. Klinkt gek, hè? En toch is het zo.”

Katleen: “Je hoeft op de werkvloer echt niet degene te zijn die op de tafel staat te springen en alle aandacht naar zich toe trekt. Je maakt je carrière niet alleen, al denken veel vrouwen dat wel. Relaties opbouwen met mensen die je met advies bijstaan, is cruciaal. En dat lijkt me wel iets waar vrouwen een voetje voor hebben.”

Is het probleem ook niet dat vrouwen verwachtingen opgelegd krijgen die niet stroken met de stereotype ideeën rond leiderschap of succes?

Katleen: “Exact. Vrouwen worden op de werkvloer, veel meer dan mannen, met een zogenaamde ‘double bind’ geconfronteerd, blijkt uit studies. Enerzijds wordt een vrouw verwacht aardig, zorgzaam en zacht te zijn, anderzijds wordt een leider verwacht hard en streng te zijn. En als je als vrouw te veel of te weinig bent van een van beide, word je op de vingers getikt. Assertieve vrouwelijke leiders krijgen vaak de kritiek dat ze té hard of direct zijn.”

Marion: “Wat dat betreft is Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, een mooi voorbeeld. Zij gelooft stellig dat die zachte en harde eigenschappen te verzoenen zijn. Het is net waardevoller als je tegelijk hard en zacht kan zijn, tegelijk krachtig en empathisch. Het komt er weer op neer dat je trouw moet blijven aan je eigen stijl en niet het stereotype beeld van een ‘perfecte’ leider of professional moet nastreven. En ja, ergens gaat het nog altijd fout in hoe we meisjes en jongens opvoeden. We moeten vrouwen en meisjes bevrijden van het idee dat ze dat ‘perfecte’ beeld moeten nastreven, op hun eentje.”

Kritiek geven is een vorm van respect. Het is net omdat ze geven om je ontwikkeling, dat ze soms hard tegen je zijn Katleen De Stobbeleir

Wie geen perfectie aflevert, krijgt ook kritiek te verduren. Hoe ga je daarmee om?

Katleen: “We weten uit studies dat vrouwen het daar moeilijk mee hebben, net omdat ze het gevoel hebben dat ze perfectie moeten nastreven. Maar zie kritische stemmen als een vorm van tough love die je doet groeien. Durf er zelfs naar op zoek te gaan. Ik denk altijd: het is net een vorm van respect als mensen de lat hoog voor je leggen. Het is net omdat ze om je ontwikkeling geven, dat ze soms hard tegen je zijn.”

Beschuldigende vingertjes

Jullie zijn allebei vrouwen met een gezin op een hoge positie. Klopt het stereotype dat het niet aantrekkelijk is om een gezin met een carrière te combineren?

Marion: “Als dat zou kloppen, zou ik het niet doen. Ik geloof dat het best wel doenbaar is, zolang je beseft en aanvaardt dat het onmogelijk is om op je eentje al die bordjes vlekkeloos in de lucht te houden. ‘It takes a village to raise a child’, hoor je vaak. Je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen.”

Katleen: “Er is ook de uitspraak: ‘Make your partner your partner.’ Durf niet alleen op het werk om hulp te vragen, maar ook thuis. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen nog altijd veel huishoudelijke taken op zich nemen en dat heeft echt niet altijd te maken met een onwil bij de partners. Ik merk het in mijn coachingsessies: veel vrouwen pijnigen zich met schuldgevoelens rond het huishouden. Waarom? Je hoeft als vrouw echt niet het antwoord op alles te zijn. Zet gewoon in op die dingen die je het meest nauw aan het hart liggen en wees transparant over je ambities naar je omgeving toe. Je kan vast op meer begrip rekenen dan je denkt. Natuurlijk hebben sommigen meer geluk dan anderen. Toen ik twijfelde of ik wel naar het buitenland zou gaan voor mijn werk, vroeg mijn partner me: ‘Waarom zou je het niet doen? Ik doe het toch ook.’ Hoe het ook zij, laat je niet van de wijs brengen door beschuldigende vingertjes, of ze nu van je familie of de ouders aan de schoolpoort komen. Probeer meer naar je eigen, innerlijke stem te luisteren.”

Het taboe rond gezin boven werk verkiezen verdwijnt stilaan. Sommige mannen werken nu ook deeltijds Katleen De Stobbeleir

En wat als je als vrouw nu net een gezin boven een carrière verkiest? Te midden van alle praat over vrouwen aan de top zouden we bijna vergeten dat dat niet voor elke vrouw het ideaalbeeld is.

Marion: “De centrale boodschap van ons boek is: je moet voor jezelf definiëren wat succes is. En dat antwoord is voor iedereen anders. Je kan net zo goed voldoening halen uit je leven als vrijwilliger, of uit overwinningen met je sportclub. ‘Zoek je eigen pad en neem je eigen beslissingen’, schrijven we. Maak het, op je eigen unieke manier.”

Katleen: “Ik merk dat het taboe daarrond stilaan verdwijnt: sommige mannen werken nu ook deeltijds. Zoek gewoon naar of creëer een professionele context die matcht met je voorkeuren.”

Marion: “Ik denk dat we de voorbije maanden op dat vlak ook een evolutie hebben doormaakt. We hebben bij alle collega’s thuis de kinderen zien rondhollen tijdens videocalls of op andere manieren een inkijk gekregen in hun leven naast het werk. Het leven is meer dan werk alleen en dat ontkennen we nu minder.”

Jullie hebben zelf de top al bereikt, welke boodschap hebben jullie voor vrouwen die nog dromen?

Katleen: (stellig) “O, zo voelen wij dat helemaal niet aan. Als ik zo zou redeneren, zou ik nooit gezeten hebben waar ik nu zit. Ik heb nooit gedacht: dáár moet mijn carrière heen. Zo leg je te veel druk op jezelf. Je bestemming hoeft niet kristalhelder te zijn, vind ik.”

Marion: “Ik heb voor mezelf ook nooit zulke doelen geformuleerd. Investeer gewoon in jezelf en zorg dat je voldoening haalt uit wat je doet.”

Katleen: “Maar let ook op dat je niet te snel tevreden bent. Don’t settle. En denk niet: ‘Ik zal het later wel doen.’ Je hoeft geen duidelijk doel voor ogen te hebben, maar als je succes wil bereiken – hoe je dat ook definieert – moet je wel hoog durven mikken en kansen grijpen als die zich aandienen.”

Marion: “Wat die boodschap betreft, Emma Watson zei ooit ‘If not me, who? If not now, when?’ Dat vind ik een heel krachtige gedachte. Denk niet: dat is voor anderen weggelegd. Of dat doe ik wel een andere keer. Denk wel: ‘Ik. Nu.’”

‘Making your way. De (hobbelige) weg naar succes en geluk in leven en werk’ van Marion Debruyne en Katleen De Stobbeleir. Uitgeverij Lannoo, 19,99 euro. Online te koop.

