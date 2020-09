Vrije vrouwen in beeld: voor deze dames is de wereld hun kantoor “Als vrouw hebben we zoveel kracht in ons, maar daar vertrouwen we niet genoeg op”

De wind in je rug, de zon op je snoet en stilte om je heen: voor Marion (57), Armelle (46) en Vicky (30) is het dagelijkse kost. Voor een kantoorjob passen ze liever. Hun roeping ligt in de natuur. Van paardrijden tot peddelen, deze drie dames geven gehoor aan de roep van hun innerlijke, wilde vrouw. “In Mongolië logeerde ik bij adelaarjagers, in een tent bij temperaturen tot -50 °C. Die mensen leven daar zo in eenheid met de natuur dat ons jachtige westerse leven haast niet te begrijpen valt.”

Carrière De wind in je rug, de zon op je snoet en stilte om je heen: voor Marion (57), Armelle (46) en Vicky (30) is het dagelijkse kost. Voor een kantoorjob passen ze liever. Hun roeping ligt in de natuur. Van paardrijden tot peddelen, deze drie dames geven gehoor aan de roep van hun innerlijke, wilde vrouw. “In Mongolië logeerde ik bij adelaarjagers, in een tent bij temperaturen tot -50 °C. Die mensen leven daar zo in eenheid met de natuur dat ons jachtige westerse leven haast niet te begrijpen valt.”

“Als kind al voelde ik me het best in de natuur. Bij gezinsvakanties in de bergen vond ik mezelf terug. Na 24 jaar in de farma-industrie was ik uitgeblust en ver verwijderd van mezelf. Het herontdekken van de natuur heeft me erdoor geholpen. Ik volgde een studie aromatherapie en kruidengeneeskunde. En toen ik mijn man, een natuurfotograaf, leerde kennen, verdiepte ik mij ook in zijn vak. Sindsdien reizen we samen de wereld rond op zoek naar dat éne magische beeld. Het pure, rauwe karakter van de natuur trekt ons aan. We houden van koude, ongerepte gebieden.”

“Onze job klinkt voor velen heel exotisch, maar mensen begrijpen niet dat we soms wekenlang op één locatie staan voor één beeld. Je kan de natuur niet afdwingen. In Siberië sliepen we veertien dagen op het ijs bij -40 °C. De Russen beloofden ons een museum, als we het overleefden (lacht). Maar net die voorbereiding geeft onze foto’s kracht en diepgang. Het lukt niet ,als je volgens je horloge werkt. Natuurlijk denk ik weleens ‘waar zijn we mee bezig’, als we om 3 uur ’s ochtends aan een urenlange sneeuwtocht beginnen, met loodzware rugzakken. Maar het magische kleurenspel van de zonsopgang op de top van een berg maakt het allemaal de moeite waard. De natuur tovert de mooiste juweeltjes, maar je moet de wonderen kunnen zien. Door met respect naar de natuur te kijken, komen zelfs wilde dieren op ons af. Als er één ding is dat reizen me geleerd heeft, is het nederigheid. In Mongolië logeerden we bij adelaarjagers, in een tent bij temperaturen tot -50 °C. Die mensen leven daar zo in eenheid met de natuur, omringd door familie en dieren, dat ons jachtige westerse leven haast niet te begrijpen valt.”

(Lees verder onder de foto).

Speurtocht in Patagonië

“De natuur kan ongelooflijk krachtig zijn, stil en confronterend. Ze houdt je een eerlijke spiegel voor, helpt om rust te vinden, maar daagt je ook uit. Denk maar aan hoe een felle storm onrust veroorzaakt, maar je nadien ook vooruitduwt. Ze confronteert je met je angsten, zoals die keer in Patagonië. Mijn man wou na aankomst meteen de bergen in. Omdat ik wat slaap nodig had om van de jetlag te bekomen, zou ik wat later vertrekken. Zonder gsm-bereik wist ik niet waar hij zou zijn. Ik heb toen heel wat angsten doorstaan. Na vier uur stappen in de bergen was ik dolblij om zijn tent te vinden, met een briefje van hem erbij ‘Ik kom pas morgen terug naar het kamp’. Heftige momenten die me veel zelfvertrouwen gebracht hebben.”

“Als vrouw hebben we zoveel kracht in ons, maar daar vertrouwen we niet genoeg op. Ik schrik ervan hoe sommigen het al gek vinden om in hun eentje in een bos te joggen. Alsof achter iedere boom een moordenaar staat. We zijn soms letterlijk en figuurlijk het noorden en onszelf kwijt. Binnenkort start ik met een natuurhealingpraktijk en wil ik samen met vrouwen de natuur intrekken om zichzelf terug te vinden. Terug naar de basis, onze eigen krachtige natuur.”

www.mariondemanet.com

Armelle (46) pe(n)d(d)elt tussen België en Noorwegen: “ Het water geeft me een geweldig gevoel van vrijheid”

“In 2005 ben ik voor het eerst op expeditie getrokken naar Noorwegen. Ik roeide al, maar had nog nooit in

een kano gezeten. Onze tocht begon met een grote portage, waarbij we de kano naar het vertrekpunt moesten dragen. We arriveerden aan een groot meer waar geen mens te bespeuren viel. Die eerste peddelslagen waren magisch. De grootse natuur in al haar tinten groen, de knisperende koude, alleen zijn op het water: het gaf me een geweldig gevoel van vrijheid. Die reis heeft alles veranderd.”

“Peter, onze reisbegeleider, is intussen mijn man. Samen organiseren we reizen naar Noorwegen. Naast kanovaren begeleid ik langlauf- en wandeltochten, maar de focus ligt nooit op het sportieve. Ik wil mensen weghalen uit de ratrace en hen op het ritme van de natuur brengen zodat ze tot rust kunnen komen. Back to basics gaan, luisteren naar het geluid dat er niet is. Daar draait het bij mij om. Eens je de juiste techniek te pakken hebt, helpt kanovaren je daarbij. In plaats van kicks af te wisselen, nemen we tijdens onze meerdaagse trektochten de tijd om een hele dag te kanovaren, te wandelen of te bushcraften. We leren mensen vertragen. Zien dat dat lukt, is mijn grootste beloning.”

(Lees verder onder de foto).

“Met minder dan 0,2 inwoners per vierkante kilometer kan je in de streek waar we in Noorwegen werken een dag rondtrekken zonder iemand tegen te komen. Het landschap lijkt er onaangeroerd, alsof er voor jou nog geen mens was. Maar ook in eigen land kan je wondermooie plekken vinden. In het najaar ben je op de populaire zomerplekken helemaal alleen. Tijdens een afvaart van de Lesse zie je, omringd door een prachtig herfstdecor, pas écht waarom die plek zo populair geworden is. De frisse temperaturen geven het varen een extra dimensie. Ik heb het geluk dat ik voor mijn job heel wat tijd in de kano kan doorbrengen, maar ook in mijn vrije tijd roept het water. Dan ga ik roeien. Om perfect door het water te glijden, moet je volledig geconcentreerd zijn. Roei je met zijn tweeën en dwalen de gedachten van je partner af, dan voel je dat. Die complete focus vind ik fantastisch.”

“Ik heb buitenlucht nodig. ’s Ochtends installeer ik me met een kop koffie of thee in de tuin. Soms blijf ik vijf minuten zitten, soms een halfuur. Aan ontwaken in de natuur heb ik echt nood. Lukt het me niet, dan merk je dat meteen aan mijn humeur. Een leven zonder natuur is voor mij ondenkbaar. Ik heb het gevoel dat buiten werken eenvoudiger is.”

canad.be en norwayoutdoors.no

Vicky (30) pakt probleemgedrag bij paarden aan: “ Paarden zijn altijd eerlijk”

“Makkelijke paarden zijn nooit mijn ding geweest. Als klein meisje had ik al een zwak voor die dieren waarmee niemand iets kon aanvangen en die de hele dag op stal moesten blijven. Lukte het me om hen mooi te laten lopen, dan was de voldoening des te groter. Het was mijn broer die me vier jaar geleden stimuleerde om mijn eigen ranch te openen. Als opvoedster ging ik van het ene naar het andere tijdelijke contract. Uiteindelijk heb ik van mijn passie mijn job gemaakt.”

“Verwacht je bij ons niet aan rijlessen waarbij alle paarden braaf achter elkaar huppelen. We hebben geen binnenpiste en trainen in openlucht. Om écht te rijden, moet je de taal van paarden leren begrijpen. Afdwingen van gedrag werkt niet. Dan schiet het paard in een oppositiereflex, en een gevecht met een dier van 400 à 500 kilo kan je niet winnen.”

(Lees verder onder de foto).

“Mensen komen bij ons en vertellen me van a tot z wat er mis is met hun viervoeter, maar eigenlijk weet ik liever zo weinig mogelijk, zodat ik kan werken met het dier dat voor me staat. Paarden zijn altijd eerlijk. Dat maakt werken met hen zo interessant. De eerste keer dat we honderd meter verder het bos induiken, is altijd spannend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, wie je tegenkomt. Het is dus een belangrijke test, want in een onbekende omgeving kan een paard heel anders reageren dan in de piste. Gaat het goed, dan geeft dat extra veel voldoening. Moeilijk gedrag is eigenlijk nooit de schuld van het paard. Meestal ligt de basis bij de aanpak van de ruiter. Het is mooi om te zien hoe de band tussen ruiter en paard met de juiste aanpak heel snel versterkt.”

“Ik heb dertien paarden. Ieder van hen heeft mijn hart op een andere manier gestolen. Oreo is het eerste wilde paard dat ik getemd heb. We adopteerden hem vanuit een Amerikaanse gevangenis waar ze werken met wilde paarden. Mensen begrijpen vaak niet waarom je een wild paard zou overbrengen, maar de realiteit in Amerika is veel minder rooskleurig. Door de strijd om land blijft er voor wilde paarden steeds minder grond over, terwijl ze lustig blijven fokken. Om de overpopulatie in te binden, wordt een deel gevangengenomen en ter adoptie aan-

geboden. Een ander deel wordt geliquideerd. Daarover blijft het in Europa stil. Ik wil een stem zijn voor die mustangs. Hoe meer mensen weten wat er in Amerika gebeurt, hoe meer wilde paarden we kunnen redden.”

akisniranch.com