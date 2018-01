Voor millennials is openlijk praten over loon geen taboe meer, voor jou wel? Timon Van Mechelen

18u04

Bron: The Cashlorette/Business Insider 2 Foto door Omar Lopez op Unsplash Carrière Praten over je loon met collega’s, vrienden en familie is voor veel mensen een taboe. Maar millennials - tegendraads dat ze zijn – hebben daar veel minder problemen mee. Uit een onderzoek van de financiële website The Cashlorette blijkt dat 63 % van de millennials tussen 18 en 36 vrijuit praat over hun loon met familieleden, 48 % bespreekt inkomsten met vrienden en 30 % heeft het erover met collega’s.

Daar tegenover staat dat amper 41 procent van de babyboomers (voor dit onderzoek mensen tussen de 53 en 71) vertellen wat ze verdienen aan familieleden, 21 procent vertelt het aan vrienden en amper 8 procent aan collega’s. Amerikaanse cijfers, maar uit een enquête van uitzendkantoor Walters People blijkt dat drie kwart van de Belgen niet graag over geldzaken praat en dan al zeker niet met collega’s.

Gelijkheid

Millennials voelen in het algemeen minder schroom dan de babyboomers, ook hun seksleven bespreken ze bijvoorbeeld veel openlijker met elkaar. Dat ze sneller vertellen wat ze verdienen komt volgens The Cashlorette enerzijds omdat ze gelijkheid hoog in het vaandel dragen. Open communicatie over salaris leidt tot een grotere bewustwording, want hoe kun je anders te weten komen dat je mannelijke collega meer verdient dan jij, terwijl jullie dezelfde functie hebben?

Het zorgt er ook voor dat je je eigen waarde op de arbeidsmarkt er beter door kunt inschatten. Zeker wie nog maar net begonnen is met werken, heeft vaak geen idee wat te verwachten van een startersloon. Zo kun je vermijden om onrealistische loonvoorstellen te doen tijdens een sollicitatiegesprek, en je krijgt er ook meer controle door bij loononderhandelingen.

Relatie veranderen

Dat het taboe stilaan verdwijnt, is volgens de website alleen maar positief. “Hoe meer je erover praat, hoe meer je erover leert en hoe minder jij benadeeld kan worden.” Al waarschuwen ze ook wel dat het belangrijk is om even stil te staan bij hoe de persoon tegen wie je het vertelt gaat reageren. “Openlijk je loon bespreken kan een relatie veranderen, positief maar ook negatief. Flap het er dus ook niet zonder nadenken uit tegen eender wie.”

Poll Praat jij openlijk over je loon? Nee, daar heb ik helemaal geen behoefte aan.

Ja met iedereen, waarom niet?

Niet met collega's, wel met vrienden en familie.

Alleen met familieleden.

Ik bespreek het met collega's.

Met vrienden, niet met collega's of familieleden. Nee, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. 26%

Ja met iedereen, waarom niet? 37%

Niet met collega's, wel met vrienden en familie. 17%

Alleen met familieleden. 8%

Ik bespreek het met collega's. 5%

Met vrienden, niet met collega's of familieleden. 7%