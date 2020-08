Voor de eenzame thuiswerker: deze sites en apps spelen kantoorlawaai af Liesbeth De Corte

14 augustus 2020

08u03 6 Carrière Thuiswerken is het nieuwe normaal geworden. Voor sommigen is die rust een zegen, anderen missen de ambiance van kantoor. Behoor jij tot de laatste groep? Dan kan je terecht bij deze sites en apps die het geluid van printers, rinkelende telefoons, getetter en neuriënde collega’s op de achtergrond laten afspelen.

Er wordt vaak gezegd dat open kantoren een ware ramp zijn voor onze concentratie. En dat klopt, maar blijkbaar niet voor iedereen. Er zijn ook uitzonderingen op de regel: sommigen werken net productiever met geroezemoes. Zo stelden wetenschappers van de University College London en de University of London vast dat extraverte studenten goed presteerden wanneer ze met muziek of ander geluid op de achtergrond aan een taak werkten. De Britse wetenschappers redeneerden dat extraverten goed gedijen bij situaties die arousal opwekken, zoals luide kantoren. Bij introverten zagen ze dan weer het tegenovergestelde.

Geluid is subjectief

Wat de ene irritant vind, is voor de andere dus geruststellend. Dat zegt ook onderzoeker en sound designer Stéphane Pigeon. Hij bouwde een online bib met geluiden uit verschillende omgevingen en die trekt maandelijks een miljoen bezoekers. Eerder vertelde de Belg aan de gerenommeerde krant The New York Times dat geluid heel subjectief is. Zelf geeft hij het voorbeeld van gesnurk. “Een aantal mensen hebben me gevraagd om snurkgeluiden op mijn website te zetten omdat ze het gewend zijn om te slapen met een partner die snurkt. Als die partner weg is – op reis, na een relatiebreuk of een overlijden – missen ze dat geluid.”

Hoe het ook zij: sinds corona missen sommige mensen de gezellige sfeer van het kantoor. Maar zoals zo vaak biedt het internet een oplossing, dit keer in de vorm van sites, video’s en apps die kantoorrumoer afspelen. We sommen enkele voorbeelden op.

1. Calm Office

MyNoise, zo heet het initiatief van de Belgische onderzoeker Stéphane Pigeon. Sinds corona heeft hij daar het nieuwe onderdeel ‘Calm Office’ aan toegevoegd. Hier kan je met schuifbalkjes instellen welke geluiden je wil horen: het geroezemoes van collega’s of het getik van de wijzers van de klok, bijvoorbeeld. Je kan zelfs aangeven dat het geluid vanzelf moet veranderen, zoals een echte werkomgeving: soms luider en en dan weer stiller.

Meer info vind je op de website. Calm Office is ook beschikbaar als app voor iOS en Android.

2. I Miss The Office

Er bestaat ook een Duitse variant: ‘I Miss The Office’. Die werd opgericht door een ontwerpbureau uit Berlijn, en lokte al meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Het fijne is dat je ook een mooie visualisatie van een kantoor te zien krijgt. Op de website kan je aangeven hoeveel collega’s in die virtuele wereld moeten zitten, en vervolgens druk je simpelweg op ‘Play’. Je kan ook afzonderlijk luisteren naar een printer, iemand die rondwandelt of al smakkend een maaltijd opeet.

Meer info vind je op de website.

3. Office Ambience

Ook op YouTube vind je allerlei video’s die je oude, vertrouwde kantoorleven wat dichterbij brengen. Deze is een van de populairste. Het fragment staat al sinds 2013 online en is al meer dan 2,5 miljoen keer beluisterd. Ook de reacties onderaan zijn enthousiast. “Ik kan me nu eindelijk professioneel voelen als ik thuiswerk, hoera”, zo vat een zekere Aaron Cox samen.

4. The Sound of Colleagues

Ook ‘The Sound of Colleagues’ richt zich op werknemers die hun collega’s missen. En dat zijn er blijkbaar een heleboel. Het online project kreeg al meer dan 1 miljoen mensen over de vloer, vertelt een van de oprichters Tobias Norman aan de BBC. “We hebben de site opgericht omdat al ons werk was weggevallen door de lockdown. In eerste instantie was het eerder een luchtige afleiding van de hele situatie. We hadden ook gedacht dat mensen de rust van het thuiswerken op prijs zouden stellen, maar blijkbaar is het tegendeel waar.”

Van de koffiemachine tot beltonen en het getokkel op toetsenborden: op de site kan je aanduiden welke geluiden je wil horen en hoe luid die moeten zijn.

Meer info vind je op de website.