Vlaamse kapper reist de wereld rond: “Er zijn weinig plaatsen waar ik nog niet geweest ben” Margo Verhasselt & Celien Moors

04 februari 2020

13u03

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Carrière Hij stoomde de tegenstander van Kürt Rogiers klaar voor de uitdaging in BEAT VTM en zit zelf amper een dag stil. Pascal Van Loenhout bouwde een heus kappersimperium uit en reist de wereld rond om zijn kennis te delen.

Als grillige puber en punker voelde Pascal er in de jaren ’80 weinig voor om de kapperszaak van zijn moeder over te nemen, een hip salon in hartje Eeklo. Het kappersvak was hem te oppervlakkig, de rebel wilde creatief zijn. Maar de eerste jaren in het middelbaar onderwijs bleken dramatisch. Meer dan tekenen tijdens de les, of spijbelen deed hij niet. Na twee jaar kwam de 14-jarige thuis met het schaamrood op de wangen en een rapport met maar één gevolg: zijn tweede middelbaar overdoen. “Moeder, ik ga je opvolgen”, hoorde hij zichzelf zeggen. “Zo vond ze het misschien minder erg”, grapt Pascal nu.

Wat een beslissing was uit pure schaamte, blijkt 30 jaar later de gouden ingeving. Van Loenhout is intussen een ronkende naam in de kappersindustrie. Tot 2007 woonde en werkte de Oost-Vlaming tien jaar lang in Londen, waar hij zich opwerkte bij grote naam Toni&Guy. Aanvankelijk tegen de zin van moeder. “Tijdens mijn opleiding in Gent en in de zaak van mijn moeder leerde ik veel, maar deed ik vooral wat ik niét wilde doen: krulspelden draaien, permanenten zetten, haar drogen. Pas in Londen besefte ik dat met een haarsnit iemand wilde transformeren.” Voor Toni&Guy gaf de kapper seminaries en shows voor honderden mensen, tot ver over de landsgrenzen. In 2007 keerde hij terug naar Antwerpen om zijn eigen salon op te starten, en dat volgens een apart concept: na een vrijblijvende consultatie laten klanten zich kappen volgens gezichtsvorm, haartype en levensstijl, mét prijskaartje. Net daarom moest van Loenhout een jaar knokken voor een vast cliënteel - het faillissement was even niet veraf.

Het is pas in 2011 dat een contact uit Londen een overweldigend telefoontje pleegt: of Pascal een academie en bijhorende kapperszaken wil vestigen in... Zuid-Korea. “Ik wilde niet metéén springen: je moet er de controle volledig uit handen geven. Maar Zuid-Korea is een eerlijke markt, met goede kappers en een bloeiende schoonheidsindustrie. Hun markt is geïnspireerd door álles wat in Europa gebeurt, zowel op vlak van schoonheid als mode. Dries Van Noten en Maison Margiela bezetten er de hoogste verdiepingen van de winkelcentra. De nederigheid van ons kleine landje trekt hen aan.” De eerste twee jaar stampte Van Loenhout in Seoul - vanuit Antwerpen - zijn zaken uit de grond. Dat was zwoegen. “Twee jaar hebben we verlies gedraaid, want om de academie draaiende te houden, moésten we 10 salons openen.”

Buitenlands succes

Intussen zit Hair by Van Loenhout met zo'n 16 zaken, meer dan honderd lokale werknemers en honderden klanten per dag stevig in het Zuid-Koreaanse zadel. “De salons draaien goed, maar met zo’n tewerkstelling brengt het minder op dan je zou denken. Ter plekke is veel sturing en controle nodig, want we werken met mensen, niet met producten. En de franchises moeten er ook iets aan verdienen.”

Maar die mensen maken wel het verschil, legt Van Loenhout uit. “Het belangrijkste is voor mij om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Gedrevenheid en capaciteit vinden is vaak niet evident. Maar die zoektocht en samenwerking houden mijn job ook interessant”, vertelt Pascal. “Je hangt van hen af. Ze moeten dag in, dag uit in het veld presteren. Je kan het vergelijken met een sterrenrestaurant: mensen staan voor jou in de keuken, al staan ze daar niet in het zicht van de klanten. In een keuken kan en mag al eens geschreeuwd worden of met een pot gesmeten. Als kapper moet je beleefd blijven. Je moet vaktechnisch sterk zijn, zakelijk en emotioneel. Wij zijn deels ook psycholoog en niet iedereen kan dat. Je mag nog zo goed kunnen knippen, goede contacten met de klanten hebben, is niet te onderschatten.”

Van Loenhout reist daarnaast ook de wereld rond voor Kevin Murphy, het snelst groeiende cosmeticamerk in de wereld op vlak van haarzorg, als design director. Ook wanneer wij hem spreken is hij nog maar net thuis gearriveerd van een trip naar Dallas, Texas. “Ik sta wereldwijs op podiums om snittechnieken uit te leggen. Er zijn weinig plaatsen waar ik nog niet geweest ben.”